أحمد عز ومحمد رمضان

تشهد صناعة السينما المصرية حاليًا، حالة من الرواج الفني، حيث بدأ عدد من النجوم تصوير أفلامهم للمنافسة بها في عام 2019.

ورغم هذا الرواج، يرتبط بعض النجوم بتصوير مسلسلات رمضان المقبل، وهو ما جعل بعضهم يُكثف التصوير بين المسلسل والفيلم وبعضهم اضطر للتأجيل لحين انتهاء موسم الشهر الكريم.

ويرصد "البوابة" في التقرير التالي، أبرز الأفلام التي احتضنتها لوكيشنات التصوير، ومن المقرر عرضها في 2019، وأبرز الظواهر التي شهدتها تلك الأعمال، كما يستطلع آراء النقاد بشأن شكل المنافسة وتوقعاتهم للأفلام التي ستحقق نجاحًا العام الجاري.

نجم عالمي يشارك أمير كرارة

تنتمي هذه الأفلام التي يشارك فيها نجوم عالميين، لنوعيات الأكشن والتشويق، أولها يحمل اسم "كازابلانكا"، يقوم ببطولته النجم المصري أمير كرارة ويشاركه النجم التركي خالد أرغنش، وتم تصوير بعض من مشاهده بين مصر والمغرب وفرنسا.

وتعاقدت الشركة المنتجة مع شركة فرنسية لتنفيذ مشاهد الأكشن، وقررت تأجيل تصوير الفيلم نظرًا لانشغال "أمير"، بتصوير مشاهد مسلسله "كلبش 3" المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

فيلم "كازابلانكا"، من إنتاج وليد منصور ويوسف الطاهر، ويشارك فيه غادة عادل وإياد نصار ومن إخراج بيتر ميمي.

رامز جلال "حائر"

يعتبر فيلم "سبع البرومبة" للنجم المصري رامز جلال، من أبرز الأعمال التي كانت مرشحة للعرض في موسم نصف العام، ولكن تم تأجيله لموسم شم النسيم.

وعللت الشركة المنتجة هذا التأجيل بأن الفيلم لم يكن جاهزًا للعرض في نهاية شهر يناير الماضي، ورغم أنه بات جاهزًا إلا أن رامز جلال، "حائر"، في موسم عرضه وألمح للشركة المنتجة أن يتم تأجيله لموسم عيد الفطر المقبل.

الفيلم من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم وبطولة رامز جلال، جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومي فؤاد، محمد ثروت، مها أبو عوف، وغيرهم، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.

ويظهر رامز في العمل بشخصية مهندس معماري يقع في عدة مواقف تقلب حياته رأسًا على عقب.

نجوم يشاركون في أكثر من فيلم

يُطل النجم المصري أحمد عز، على جمهوره بأكثر من فيلم خلال 2019 حيث يواصل تصوير مشاهده في فيلم "الممر"، داخل استوديو شريف عرفة، وتدور أحداثه عن مجموعة من الصاعقة المصرية تنفذ عمليات ضمن حرب الاستنزاف، ويقدم العمل ملحمة لعدد من أبطال الصاعقة وما قدموه في الحرب ضد إسرائيل.

كما يواصل تصوير الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، ومن المقرر عرضه قريبًا، إضافة إلى انشغالة بتصوير فيلم آخر يحمل عنوان "العارف.. عودة يونس"، بعد فترة طويلة من توقفه نتيجة أزمات إنتاجية واجهها منتجه السابق إبراهيم إسحاق، وهو ما دفع صناع العمل للتعاقد مع المنتج تامر مرسي لاستكمال إنتاج الفيلم.

ويشارك في بطولته أحمد فهمي ومحمود حميدة إلى جانب ركين سعد وكارمن بصيبص ومحمود حجازي وريتا حايك.

أما الفنان المصري كريم عبدالعزيز فيظهر على شاشة السينما في 2019 مجددًا، من خلال عملين حيث يقوم بتصوير الجزء الثاني من فيلمه "الفيل الأزرق"، ويشارك في بطولته نجوم الجزء الأول، وتنضم إليهم الفنانة هند صبري.

كما تعاقد كريم على فيلم بعنوان "الفارس"، في أولى تجاربه مع المنتج محمد السبكي، ويشارك في البطولة نيللي كريم، ومحمود حميدة وخالد الصاوي، وربما تنضم إليهما النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، في حال تعاقد المنتج محمد السبكي معها حسبما أعلن أنه التقاها في باريس.

ويُعرض لكريم عبدالعزيز حاليًا في دور السينما المصرية والعربية، فيلم "نادي الرجال السري"، بمشاركة النجمة السورية نسرين طافش، في أولى تجاربها في السينما المصرية.

ولاقى الفيلم نجاحًا كبيرًا وحقق إيرادات اقتربت من الـ50 مليون جنيه.

رانيا يوسف الأكثر تواجدًا

تشارك الفنانة المصرية رانيا يوسف، على شاشة سينما 2019، بأكثر من فيلم وتعد النجمة الأكثر تواجدًا حيث تقوم بتصوير فيلمين في وقت واحد هما "دماغ شيطان"، ويشاركها البطولة باسم سمرة ومحمد فراج وسلوى خطاب ومن تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل، و"عش الدبابير"، ويشارك في بطولته سارة سلامة وإدوارد، ومجدي كامل وصلاح عبدالله، ومن تأليف حمدي يوسف وإخراج عادل الأعصر، كما انتهت رانيا يوسف، من تصوير فيلم روائي قصير مؤخرًا بعنوان "حب إيه"، ويشارك في بطولته هبة مجدي وممدوح الشناوي ومن تأليف رانيا البشبيشي وإخراج رضا عبدالرازق.

محمد رمضان يعود بـ"الكنز"

انتهى صُنّاع فيلم "الكنز 2" للنجم المصري محمد رمضان، من تصويره العام الماضي وتم تأجيل عرضه أكثر من مرة، بعدما كان مرشحًا للعرض في 2018 وبعدها في موسم نصف العام، وأصبح موسم شم النسيم الأقرب لعرضه ويشارك في البطولة محمد سعد، روبي، هند صبري، أحمد رزق، هيثم أحمد زكي، سوسن بدر، أمينة خليل، عبد العزيز مخيون، محيي إسماعيل، هاني عادل، الشحات مبروك، عباس أبو الحسن، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة.

تامر حسني وأحمد السقا في منافسة شرسة

يعود النجم المصري أحمد السقا للسينما من خلال فيلمه السينمائي الجديد "ترانيم إبليس"، والذي يشهد تعاونًا مع منى ذكي ومصطفى شعبان مجددًا، بعد سنوات من عرض فيلمهم المتميز "مافيا".

واحتفل المطرب تامر حسني ببدء تصوير فيلمه الجديد "كل سنة وإنت طيب"، ويشاركه البطولة زينة وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد وعزت أبوعوف والفيلم من سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق، ويتم تصوير الفيلم بين مصر لبنان.

"رأس السنة" و"ضغط عالي" في شم النسيم

دخل فيلم "رأس السنة" قائمة الأفلام المرشحة للعرض في موسم شم النسيم، بعدما أصبح جاهزًا للعرض، وهو بطولة إياد نصار، شيرين رضا، إنجي المقدم، بسمة، هدى المفتي، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح والعمل تأليف محمد حفظي وإخراج محمد صقر.

أيضًا فيلم "ضغط عالي" دخل منافسات موسم شم النسيم بعدما بدأ صناعه في الترويج له وطرح البوسترات الدعائية، وكان هذا الفيلم قيد الأدراج منذ 6 سنوات حيث تم تصويره عام 2012، وهو من بطولة نضال الشافعي، أيتن عامر، وهالة فاخر، وعمرو رمزي، ولطفي لبيب، وميمي جمال ورامي غيط وتأليف محمود صابر وإخراج عبد العزيز حشاد.

محمد سعد يعود للبطولة المطلقة

يشهد عام 2019 عودة النجم الكوميدي المصري محمد سعد، للبطولة المطلقة في السينما، من خلال فيلم "محمد حسين"، الذي بدأ تصويره منذ أسابيع بمنطقة الحزام الأخضر، ويشارك في بطولته فريال يوسف وسمير صبري وبيومي فؤاد ومي سليم ومن تأليف شريف عادل وإخراج محمد علي، وتدور فكرته حول سائق يتعرض لكثير من المواقف التي تؤثر في شخصيته، وتنشأ علاقة حب بينه وبين إحدى المترددات على الجراج، ولكنها علاقة حب من طرف واحد.

يعود المخرج المصري الكبير يسري نصر الله للتعاون مع المنتج المصري أحمد السبكي، من خلال فيلم "السر 21"، والفيلم ينتمي لنوعية الأفلام الاجتماعية، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، في حين بدأ الفنان المصري عمرو سعد تصوير فيلمه السينمائي الجديد "حملة فرعون"، في لبنان ويتولى إنتاجه محمد السبكي، وتم ترشيح عمرو يوسف، لمشاركته البطولة.

من جانبه، قال الناقد السينمائي المصري طارق الشناوي، إن لديه طموح وأمل في السينما المصرية خلال عام 2019، خاصة أن عددًا من الأفلام شاركت في مهرجانات عالمية، وحصلت على جوائز منها مهرجان قرطاج السينمائي.

وأضاف الناقد السينمائي الكبير في تصريحه لـ"البوابة": "مشاركة فنان عالمي في فيلم سينمائي مصري ليس معناه أن الفيلم ضمن النجاح، ولكن علينا أن نترقب النتيجة".

وتابع: "لا أرفض تواجد ممثلين أجانب في السينما المصرية وليس معناه أيضًا أننا أثبتنا نجاحًا بهذه المشاركة، ولكننا ننظر للعمل وقيمته الفنية".

وأردف: "العرب دائمًا يأتون بفنانيين عالميين للمشاركة في أفلامهم ولكن هذا يتم استخدامه بشكل تجاري، كما أن المنتج محمد السبكي لم يفتح الباب لمشاركة فنانين عالميين في السينما المصرية، والدليل أن نجاح فيلمه السينمائي حرب كرموز لم يكن بسبب مشاركة الفنان العالمي بويكا، ولكن لثقل الفنان المصري أمير كرارة ونجاحاته في الفترة الأخيرة هي السبب".

واستطرد: "لست مع استبدال الفنان العالمي بآخر مصري لأنه لا يوجد فنان يأخذ دور فنان آخر في العمل ولكن نجاح الفيلم يتوقف على نجاح المخرج في توظيف الفنان جيدًا في الدور لخدمة العمل".

وكشفت الناقدة المصرية ماجدة موريس، عن توقعاتها للسينما المصرية في 2019 قائلة: "متفائلة ومتشائمة في نفس الوقت، التفاؤل يأتي من الشباب الذي يقوم بصناعة أعمال جيدة وبإمكانيات قليلة وهذا الجيل لم يكن بهذه الجرأة في السنوات السابقة وربما يكونوا قد استاءوا من عدم دعم الدولة وبدأوا يعتمدون على أنفسهم".

وتابعت في حديثها لـ"البوابة"، أن التشاؤم يأتي من الدولة فلا زالت مصر تتغنى بالقوى الناعمة ولا تعمل شيئًا للسينما ولا يوجد دعم حقيقي كما أن القوى الناعمة لم تعد ظاهرة وكثير من شركات الإنتاج القديمة توقفت ويوجد شركات جديدة مثل سينرجي والريماس، وغيرها، وهذه لها طبيعة معينة في دعم الأفلام ولكن يبقى الدعم الإنتاجي للموهوبين منعدمًا.

وعن مشاركة فنانيين عالميين في السينما المصرية، أكدت أن هذا يُثري الصناعة ويعطيها ثقلها وهذا في حال لو كانت مشاركتهم فعالة وقوية.

فيما قالت الناقدة المصرية علا الشافعي، إن السينما المصرية تشهد حالة من الانتعاش وربما هذا بسبب حالة الدراما المرتبكة، متابعًة: "أتمنى عودة إنتاجات السينما المصرية لـ 60 و70 ووجود مساحة من الحرية".

وعن مشاركة فنانيين عالميين في السينما المصرية أكدت أن الفن ليس له جنسية ومن يحمل مهنة "فنان أو ممثل"، فله الحق أن يعمل في أي دولة، وما يشاع بأن الأولى الاستعانة بفنان مصري توفيرًا للنفقات، أكدت أن طبيعة الدور تفرض نفسها مشيرًة إلى أنه يوجد فنانون مصريون عملوا في تركيا منهم فريد شوقي، كما أن هذه المشاركة يكون جزء منها للترويج للفيلم.