بينهم الزعيم ودلال عبدالعزيز وشيكو وهشام ماجد.. ثنائيات من السينما إلى دراما رمضان 2019!

يشهد رمضان المقبل حالة فنية مختلفة، يراها الجمهور من خلال المسلسلات الدرامية التي ستعرض في الموسم، هذه الحالة تُعرف بـ"الثنائيات"، والتي تشهد تواجد نجمين كبيرين في مسلسل واحد، وهؤلاء النجمين إما شاركا سويًا كثنائي في السينما المصرية، أو شارك كل منهم في فيلم سينمائي حقق نجاحًا كبيرًا وبالتالي يقفان وجهًا لوجه في مسلسل دراما.

وترصد "البوابة"، أبرز ثنائيات الدرامية الرمضانية هذا العام، كما تستطلع آراء النقاد حول مشاركة هؤلاء النجوم سويًا والتوقعات بتحقيق النجاح.

يشارك الزعيم عادل إمام، والنجمة دلال عبد العزيز، سويًا من خلال مسلسل "فلانتينو"، ,وبهذا العمل يعود الثنائي للتعاون بعد غياب سنوات منذ آخر فيلم قدماه معًا وهو "النوم في العسل".

ويجتمع الثنائي المتميز الفنان شيكو والفنان هشام ماجد، مجددًا من خلال مسلسل "اللعبة"، كما يتعاون النجم محمد عادل إمام، والنجم كريم محمود عبد العزيز، في مسلسل "هوجان"، في رمضان المقبل.

وتعليقًا على مشاركة الثنائيات في رمضان، وضع الناقد الفني نادر عدلي، روشتة نجاح للثنائيات قائلًا: حتى تكون الثنائيات ناجحة يجب أن يجتمع النجمان في أكثر من عمل فني حتى يتوفر لهما عنصر النجاح الحقيقي، لافتًا إلى أن هناك ثنائيات لم تحقق نجاحًا كبيرًا في الدراما.

وأضاف في تصريح لـ"البوابة"، أن القضية الأهم أن يكون الموضوع المقدم ناجحًا ويضم قصة درامية تهم المشاهدين، موضحًا أن هناك نموذجًا لشيكو وهشام ماجد، قدما أكثر من عمل فني معًا لكن نجاحهم محدودًا للغاية.

وأوضح نادر عدلي، أن عادل إمام ودلال عبد العزيز لم يجتمعا معًا منذ فترة طويلة وهذا سيعطي تشويقًا للجمهور في متابعتمها.

وعن كريم محمود عبد العزيز ومحمد إمام، قال إنهما من جيل واحد، ومشاركتهما في عمل درامي سيجذب الجمهور خاصًة أن كل منهما متفرد في حصد النجاح سينمائيًا من خلال عدة أفلام على مدار السنوات الماضية.

وقالت الناقدة الفنية المصرية ماجدة موريس، في تصريح لـ"البوابة"، إن هذه الثنائيات يمكن الحكم على تجربتهما معًا مثل عادل إمام ودلال عبد العزيز، حيث ظهرا قبل 10 سنوات في فيلم سينمائي، إلا أنه لكن لا الحكم على تجربتهما في مسلسل "فلانتينو"، إلا بعد عرضه في رمضان.

وأضافت الناقدة المصرية، أن شيكو وهشام ماجد، كانوا مع أحمد فهمي، يشكلا ثلاثيًا ناجحًا وعندما انفصل أحمد فهمي، حخلال السنوات الماضية أصبحا ثنائيًا هما شيكو وماجد، إلا أنهما لم يحققا نجاحًا ولم يقبل عليهما الجمهور وتجربتهما في رمضان، تحتاج مزيدًا من الحظ.

للمزيد من أخبار الفن: