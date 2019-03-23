أبرزها "نادي الرجال السري" و"122".. أفلام مصرية حطّمت الأرقام القياسية في الإيرادات

تزايدت المنافسة بين الأفلام السينمائية المصرية المطروحة في الوقت الحالي، حيث تُقاس قوة المنافسة بحجم الإيرادات، وكلما زادت الأموال ارتفعت مقابلها قوة صناع العمل ومدى تأثيرهم، كما أن زيادة الإيرادات للفيلم تُحدد نجم الشباك بين الفنانين، حتى وصل الأمر إلى ترويج البعض لمعلومات وهمية حول حجم إيرادات فيلمه، رغم أنها تكون بعيدة عن الحقيقة.

ويشارك في موسم نصف السنة السينمائي للعام الحالي، في مصر، ما يقرب من 10 أفلام جديدة، بينما يتنافس منها 7 أفلام، استطاعت جذب الجمهور، وإقناعهم بالفيلم وقصته وأدائه، ما زوّد من عملية الإقبال عليه، بينما تراجعت 3 أفلام إلى الخلف، لتخرج من إطار المنافسة تمامًا.

وضمّت الأفلام السينمائية المصرية لهذا العام، حسب ترتيب الأكثر إيرادات، فيلم "نادي الرجال السري"، و"122"، و"الضيف"، و"عمر خريستو"، و"ساعة رضا"، و"قرمط بيتمرمط".

وتغيّرت ثقافة المشاهدين المصريين حاليًا، حيث أصبحت القوة في المنافسة لصالح سينما الكوميديا، التي تحقق دائمًا نجاحًا مُبهرًا، وتحصل على أعلى إيرادات.

ويرصد لكم "البوابة"، آخر إيرادات أفلام نصف السنة السينمائي بمصر، للعام الحالي، وحجم المنافسة بينهم.

فيلم نادي الرجال السري:

حقّق الفيلم المصري "نادي الرجال السري"، بطولة الفنان المصري كريم عبدالعزيز، وغادة عادل، ما يزيد عن 50 مليون جنيه حتى الآن، بعد طرحه في السينمات المصرية منذ ما يقرب من 8 أسابيع، أي حوالي 60 يومًا.

وتدور أحداث الفيلم، في إطار كوميدي، يحكي عن مكان ما يقرر بعض الرجال التجمع فيه، ويطلقون عليه "نادي الرجال السري"، ويجسد فيه الفنان كريم عبد العزيز دور طبيب أسنان يُدعى "أدهم"، وتجسد الفنانة غادة عادل دور زوجته، إذ يحتوي الفيلم على مفارقات كوميدية طوال الوقت.

فيلم 122

حقّق النجم المصري طارق لطفي، نجاحًا كبيرًا، في فيلمه الجديد "122"، حيث ذاع صيته في مسلسل "بعد البداية"، وأصبح من نجوم الشباك، وأفلامه أو مسلسلاته دائمًا ما تحقق أعلى الإيرادات.

وبلغت نسبة إيرادات فيلم "122" بعد مرور حوالي 11 أسبوعًا، ما يقرب من 25 مليون جنيه، ومازال الإقبال على الفيلم مستمرًا حتى الآن، وتقفز إيرادات الفيلم بشكل يومي يجعل من الصعب حسابها بدقة.

ويعتمد فيلم "122" على الدراما والتشويق، حيث يقع شاب متوسط الحال في حب فتاة من الصم والبكم، ويتورطان سويًا بعد ذلك في بعض العمليات المشبوهة، ثم يصابان بحادث أليم ويتم نقلهما إلى المستشفى، لتبدأ مواجهة عدد من المشكلات والصعوبات.

فيلم الضيف

دائمًا تلقى أعمال الكاتب المصري القدير إبراهيم عيسى، نجاحًا وتألقًا كبيرًا، فبعد فيلم "مولانا" الذي حصد مركزًا متقدمًا وقت عرضه قبل أكثر من عام، طرح "عيسى" فيلمًا جديدًا من تأليفه، اسمه "الضيف"، جسّد بطولته الفنان خالد الصاوي بعبقرية شديدة، جعلت الإقبال عليه يزداد بشدة.

وحقّق فيلم "الضيف" بعد مرور 12 أسبوعًا من طرحه، ما يقرب من 8 ملايين جنيه، حيث يتناول الفيلم قصة شاب يحل ضيفًا على العشاء لدى إحدى الأسر، ويبدو أن علاقة الشاب بهذه الأسرة بها شيء من عدم الوضوح.

وفاز الفيلم في ديسمبر الماضي، بـ"جائزة الجمهور" بمهرجان "تالين بلاك نايتس" السينمائي في إستونيا، حيث مثّل إفريقيا في المسابقة الرسمية للمهرجان.

فيلم قصة حب

رغم أن أبطال فيلم "قصة حب"، من الفنانين الشباب، وهما الفنان أحمد حاتم وهنا الزاهد، وتُعد تلك المرة الأولى التي يخوضا فيها دور البطولة، إلا أنهما استطاعا تحقيق نجاح ملحوظ.

وقفزت إيرادات الفيلم بعد مرور 5 أسابيع، ما يقرب من 7 ملايين جنيه، حيث تدور أحداثه حول قصة حب بين شاب وفتاة، يتعرضان لاختبار صعب، عندما يقع حادث للشاب يتسبب في إصابته بالعمى، ويصبح على كل منهما أن يثبت حبه للآخر.

فيلم قرمط بيتمرمط

عاد الفنان الكوميدي أحمد آدم، بفيلم جديد، بعد فترة من الغياب، وكرّر فيه شخصية القرموطي، ولكن بنيولوك جديد، وسماه "قرمط بيتمرمط".

وحقّق الفيلم بعد عرضه في دور السينما بـ 9 أسابيع، ما يقرب من 4 ملايين جنيه، ويشارك "آدم" البطولة فيه كل من دينا فؤاد ومي سليم وانتصار وبيومي فؤاد وآخرين، وإخراج أسد فولادكار.

ساعة رضا

حقّق فيلم "ساعة رضا" إيرادات بلغت 3 ملايين جنيه، بعد عرضه منذ حوالي 11 أسبوعًا في دور العرض.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي داخل حي شعبي، حيث يقع رضا - وهو شاب بسيط يعمل ميكانيكي في ورشة- في حب إحدى الفتيات وتدعى نور.

ويجد رضا، منبهًا قديمًا يحتوي على تعويذة تجعله يعود بالزمن إلى الوراء، وهنا يجد ضالته كي يفوز بقلب الفتاة التي يحبها، لكن هذا يجعله يدخل في عديد من المواقف نتيجة المفارقات التي تقع له.

عمر خريستو

استطاع فيلم عمر خريستو، أن يحقق إيرادات قاربت على المليون جنيه، بعد عرضه بدور السينما، بحوالي 11 أسبوعا.

واعتمد الفيلم على الإثارة والتشويق، وتناول موضوعا وطنيا مهما، حيث يسلط الضوء على محاربة الإرهاب، والأيادي الخفية التي تريد تخريب الوطن، ودور الدولة في مواجهتها والتعامل معها بكل حسم وقوة.

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