بيونسيه تثير الجدل بإطلالتها .. وتحقق إيرادات مالية ضخمة من جولتها الأخيرة

بدأت النجمة العالمية "بيونسيه" بجولتها الغنائية والتي كانت تحت اسم Renaissance قبل يومين، حيث قدّمت العديد من الحفلات الغنائية خلال هذه الفترة، والتقت جمهورها الكبير.

بيونسيه بإطلالة غريبة ومثيرة



أثارت النجمة العالمية "بيونسيه" جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان ظهرت للجمهور خلال إحدى الحفلات الغنائية الخاصة بالجولة بإطلالة غريبة.



ولفتت النجمة الشهيرة الأنظار إليها في إحدى إطلالاتها وهي ترتدي جيمسوت لامع وضيّق وكان الملفت عدد من الأيادي السوداء مطبوعة علىيها كأنها أيدي حقيقية بشرية تلمس جسدها في مناطق حساسة بطريقة وصفت بالجريئة.



وأشاد العديد من الجمهور بإطلالة النجمة العالمية المثيرة والتي اعتبرها الكثيرون بأنها ملفتة للنظر على المسرح، وقال البعض إن إطلالاتها مختلفة جدًا ومميزة وتناسب جرأتها.

تفاصيل الجولة الغنائية الخاصة ببيونسيه



افتتحت النجمة العالمية "بيونسيه" جولتها الموسيقية تحت اسم Renaissance والتي ستمتدّ الى شهر أيلول المقبل، حيث كانت البداية من مدينة ستوكهولم وقدّمت فيها أجمل أغانيها، في حفل جماهيري ضخم حرص على حضوره جمهو الفنانة الواسع.



وظهرت بيونسيه بإطلالات مختلفة خلال جولتها الغنائية حيث كانت قد افتتحت الجولة بجامسوت لامع باللون الرمادي من ماركة ألكسندر ماكوين العالمية

وعلى صعيد متصل كشفت العديد من المصادر النجمة العالمية الشهيرة بـ كوين بي من المتوقع أن تحقق إيرادات ضخمة من هذه الجولة، ومن المتوقع أن تحصل على 2.1 مليار دولار من هذه الجولة.