تأجيل حفلات عمر كمال و حسن شاكوش في تونس و الامارات

مازال فيروس كورونا المنتشر فى جميع أنحاء العالم يلقى بظلاله على الأحداث الفنية المختلفة، حيث تم تأجيل حفلين للمطربين الشعبيين عمر كمال و حسن شاكوش في دولة تونس والذي كان مقرر لهما اليوم الجمعة وغدا السبت، ليكون موعدهما الجديد يومي 17 و 18 من شهر مارس/آذار الجاري، كما تأجل لهما حفل أيضا في دولة الامارات والذي كان مقرر له يوم 26 مارس/آذار، بعد قرار رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بحظر المسافرين المصريين من الدخول إلى الأراضى الإماراتية لحين إشعار آخر، حسب موقع اليوم السابع.

وكان مطربى المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، طرحوا منذ أيام أغنية جديدة بعنوان (عود البطل)، والتي حققت قرابة 8 مليون مشاهدة في أقل من 48 ساعة، عبر قناة شاكوش على موقع (يوتيوب)، لتواصل بذلك الأغنية طريق نجاحها وانتشارها بين الجمهور.