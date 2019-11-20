تأجيل حفل أحلام ضمن موسم الرياض و هذا هو السبب

قررت إدارة موسم الرياض تأجيل حفل توزيع جوائز المستشار تركي آل الشيخ في ملتقى (أنا عربية)، الذي تشارك فيه الفنانة أحلام، بسبب سوء الأحوال الجوية، ولم تحدد الموعد الجديد للحفل.

حيث نشرت صفحة موسم الرياض تغريدة عبر حسابها الرسمي في (تويتر)، قالت فيها: (نعتذر منكم.. بسبب سوء الأحوال الجوية.. تقرَّر تأجيل حفل توزيع جوائز المستشار تركي آل الشيخ في ملتقى أنا عربية للتصميم بمشاركة فنانة العرب أحلام)، حسب موقع مجلة سيدتي.

وكان من المقرَّر أن يقام الحفل أمس الاثنين 18 نوفمبر، لكن بسبب سوء الأحوال الجوية تقرَّر تأجيله، كما كشفت إدارة الموسم عن إغلاق ثلاث مناطق تحتضن فعالياته، هي: وادي النمار، ونبض الرياض، وونتر وندرلاند لذات السبب.

وتم تقسيم تذاكر الحفل إلى أربع فئات، هي: الفئة الأولى (الذهبية) بقيمة خمسة آلاف ريال، الثانية (البلاتينية) بسبعة آلاف، الثالثة (الماسية) بعشرة آلاف، الرابعة (الملكيَّة) بـ 15 ألفاً، على أن يذهب قسمٌ من ريع التذاكر للأعمال الخيرية، حسبما أُعلن.



