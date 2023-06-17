تأجيل طرح الأجزاء الثلاثة من أفاتار على ديزني الى هذا الموعد

أعلنت منصة ديزني العالمية عن قرار مفاجئ خلال الأسبوع الماضي، حيث كشفت عن تغيير مواعيد إصدارها لعدد كبير من الأفلام والمسلسلات الشهيرة على منصتها.

تأجيل عرض فيلم أفاتار الجديد على منصة ديزني العالمية



كان من بين التغييرات الكبيرة التي قامت بها منصة ديزني هو تأجيل عرض فيلم أفاتار بأجزائه الثلاثة الجديدة Avatar 3 4 5 حتى عام 2031.



وكشفت المنصة عن تفاصيل المواعيد الجديدة حيث سيكون عرض Avatar 3 في 19 ديسمبر 2025 و Avatar 4 في 21 2029 و Avatar 5 خلال عام 19 ديسمبر 2031، دون الكشف عن أسباب هذا القرار.



وبسبب هذا التأجيل فإن الجزء الأخير من أفاتار سياتي بعد 22 عامًا من عرض الجزء الأول منه والذي كان خلال عام 2009 وبسبب هذه المساحة الزمنية سيتمكّن طاقم العمل من إضافة تأثيرات مرئية أكثر قوة واثارة، لا سيما مع تطور التكنولوجيا والعمل على زيادة الإمكانيات في عالم المؤثرات السينمائية.

نبذة عن فيلم أفاتار



ويشار بأن فيلم "أفاتار" يحظى بشعبية كبيرة ونجاحًا واسعًا على مستوى العالم وحقق نسب كبيرة عند شباك التذاكر، وتدور أحداث الفيلم الخيالي حول ملحمة كبيرة في كوكب بنادورا والذي يقوم البشر باقتحامه من اجل اجراء الدراسات.



لكن سكّان هذا الكوكب يحاولون حمايته حيث يقوم أحد الجنود بالانضمام اليهم من أجل الدفاع عن الكوكب.