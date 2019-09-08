"تاتو" ومشروب أصفر يضعان أحمد فهمي تحت قصف الجمهور.. شاهد,وا كيف رد عليهم؟

واصل الفنان المصري أحمد فهمي استفزاز متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بنشره صورة جديدة له استعرض فيها جسده أمام البحر وحمل في يده كوب بداخله مشروب أصفر اللون ورسم على كتفه تاتو عبارة عن "كلب".

انهالت التعليقات على صورة فهمي الجديدة، إذ كالعادة نال هجومًا شرسًا من قبل البعض الذين انتقدوا "التاتو" المرسوم على كتفه، كما اتهمه البعض بأن الكوب الذي بين يديه "خمر" وليس مشروبًا عاديًا.

وكتب أحد المتابعين لفهمي تعليقًا على صورته قال فيه: "التاتو دا مش رجولة يا راجل، ليرد عليه الفنان الشاب: "لو فاهمها بالتاتو تبقى غلطان".

فيما أخبره متابع آخر بأنه سيقوم بعمل حظر له بعدما شاهد صورته هذه، ليصدمه الفنان بردوده الحادة كعادته، قائلًا: "في ستين داهية".

وهناك من انتقد المشروب، فقال أحدهم " شكر يا أبو الأخلاق يا نجم هي دي أخلاق الوسط خمورجية"، ليرد عليه فهمي "وانت مال أهلك".

وانتقده آخر قائلًا: "بيرة ووشم اتغيرت أوي يا أحمد يا فهمي"، ليرد عليه: "لا وفي واحد مقتول بس مش طالع في الصورة".

بينما نفى فهمي أن يكون المشروب الذي يحمله في يده من الخمور، عندما داعبه متابع قائلًا: "خمرة يا نهى"، فرد عليه الفنان المصري: "هو أي أصفر خمرة؟".

يذكر أن أحمد فهمي اعتاد الرد على تعليقات متابعيه، كما أنه يلجأ أحيانًا للسب والرد بقسوة حال تعرضه للهجوم، خاصة عندما يتعلق الأمر بخطيبته الفنانة هنا الزاهد.

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