سوسن بدر تعتذر عن مهرجان الجونة وتقلق جمهورها بسبب إجرائها لعملية جراحية دقيقة! (تفاصيل)

أعلنت الفنانة المصرية سوسن بدر عن غيابها هذا العام عن المشاركة في مهرجان الجونة، وذلك بسبب إجرائها لعملية جراحية دقيقة في مفصل الركبة، وهو ما سيجعلها غير قادرة على التواجد ضمن أي نشاطات فنية خلال الفترة القادمة بناءً على التقارير الطبية الخاصة بحالتها.

وقالت الفنانة سوسن بدر في بيان صحفي رسمي عبر حسابها على موقع إنستغرام: "نظرًا لإجراء جراحة دقيقة في مفصل الركبة وبناءا على تقارير الاطباء التي نصحت بضرورة الالتزام بالراحة التامة..يؤسفني إعلان عن المشاركة في لجنة تحكيم مهرجان الجونة لهذه الدورة مع كل شكري وامنياتي للمهرجان والقائمين عليه بالنجاح والتوفيق".

وكان آخر ظهور إعلامي للفنانة سوسن بدر من خلال برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس، وكشفت خلال لقائها ذاك عن مشاريعها الفنية القادمة بعد نجاحها في آخر أعمالها "أبو العروسة" و"زي الشمس" مع كوكبة من نجوم الفن في مصر.

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