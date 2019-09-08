بعد هجوم صالح الجسمي عليها بسبب فيديو غزل بينها وبين زوجها..هكذا ردت السعودية روزانا اليامي

اشتعلت حرب الكلام بين الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي والإعلامية السعودية روزانا اليامي، وذلك عقب نشرها لفيديو مؤخرًا يجمعها بزوجها أثناء تواجدهما في القاهرة، وكان مقطع الفيديو يحمل طابعًا رومانسيًا يتخلله الغزل والأحضان.

وبسبب التصرفات التي رآها الإعلامي صالح الجسمي منافية للعادات والتقاليد في المجتمع الخليجي، وجه لها انتقادات قائلًا لها: " من سنابي أعلق فيه على فيديو حضن الإعلامية السعودية ‫روزانا اليامي، مستغربًا هذا التصرف منها مع زوجها، هل المجتمع ‫السعودي والخليجي يقبل هذا؟".

وتابع: "القانون يجرم أحضان وقبلات الأزواج في الأماكن العامة؛ لأنها من الأفعال الخادشة للحياء العام، نحن مجتمع محافظ يرفض هكذا سلوك، وأرجو من متابعيني الأعزاء عدم الإساءة في التعليقات حتى لا يتعرض صاحب التعليق للمساءلة القانونية؛ لأن هناك متربصين لحسابنا للأسف".

وردت اليامي على هجوم الجسمي قائلة : "الدنيا قامت وقعدت لما أنا حضنت زوجي يا لطيف ويا ستار.. المهم في ناس معلقين وهما فضايحهم وريحتهم فتيحة في السوشيال ميديا.. المفروض لا أحد يدق باب أحد وبابه مخلوع.. اللهم هذا زوجي حلالي وما سويت شيء غلط.. قاعدة اسأله حبيبي إيش تاكل.. بس عشان أنتوا مرضى وعقلكن مريض حورته الموضوع".

وأضافت في مقطع لها عبر تطبيق ”سناب شات“: "ترى في كتير من الكابلز المشاهير حضنوا بعض وباسوا بعض ، سبحان الله وقتها كانت عيونكم مو شايفين ولا روزانا حرقاتكم".

وكان لدى الجمهور رأي منفصل حول الأمر، حيث اعتبر البعض أن مثل هذه التصرفات هي فردية وتخص الشخص نفسه، وأن المجتمع والعادات والتقاليد بريئة من هذه الأفعال ولا يجب أن تتأثر أبدًا.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: