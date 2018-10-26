تامر حسني و بسمة بوسيل يستقبلان مولودهما (آدم) في أمريكا

تامر حسني و بسمة بوسيل يرزقان بـ(آدم) في الولايات المتحدة

رزق الفنان المصري تامر حسني بمولود جديد من زوجته مصممة الأزياء يسمة بوسيل، وقد اطلقوا عليه اسم آدم.

بوسيل وضعت مولودها في احدى مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية، حيث انها سافرت من مصر الى هناك منذ اسبوع للإطمئنان على صحة الجنين، ومن ثم لحق بها تامر بعد شفائه من وعكته الصحيّة التي ألمّت به مؤخرا، حسب موقع الفن.

وقد اعلن تامر ذلك منذ قليل عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: )زوجتي حبيبتي بسمه ربنا يخليكي ليا ويخلي لينا اولادنا ويحفظهم ويحفظ كل اولاد العالمين ويخلينا ليهم يارب، الحمدلله رزقنا الله يوم ٢٢/١٠/٢٠١٨ بمولودنا الثالث (( آدم )).. عقبالكم كلكم(>