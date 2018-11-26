تامر حسني

أعلن الفنّان تامر حسني خلال آخر مقابلة له مع قناة العربية عن مشاركته في فيلم الأنيميشن العالمي "Into The Spider Verse" في نسخته العربية، حيث أنه سيقوم بالأداء الصوتي لشخصية "سبايدر مان" أو المعروف بـ"بيتر باركر".

وقال تامر حسني خلال مقابلته الصحفية مع العربية: "سبايدر مان في الفيلم يقود رحلة حلم، وهناك إيمان شديد بأن جيلًا يسلم جيلًا آخر”.

وأوضح أن هناك “سبايدر مان صغير” يرافق سبايدر مان لمسافات طويلة؛ ليتعلم منه طريق النجاح حتى يتم تحقيق الحلم، وهو تصدير فكرة كيفية النجاح وتحقيق الحلم.

ويشارك تامر حسني مع مجموعة من الفنانين المصريين والعرب بلهجاتهم العامية المختلفة؛ حتى يكون الفيلم قريبًا من جميع الأطفال في الوطن العربي، ومن المتوقع طرحه بجميع سينمات العالم والوطن العربي 13 ديسمبر المقبل.