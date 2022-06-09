تامر حسني جاهز لإشعال أجواء موسم جدة بهذا التاريخ.. ويكشف سر عن شخصيته

أثار الفنان المصري، تامر حسني، حماس متابعيه بإعلانه حفلًا غنائيًا جديدًا في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم جدة.

وتوجَّه تامر حسني عبر حسابه على موقع إنستغرام لإعلان الأخبار السعيدة لجمهوره السعودية، ونشر البوستر الدعائي للحفل، وعلَّق: "جاهزين نولعها ..في موسم جدة".

ومن المقرر أن يُقام الحفل بتاريخ 15 يونيو الشهر الجاري، وصد طرحت التذاكر يوم أمس الموافق 8 يونيو.

تامر حسني ينتهي من تصوير فيلمه "بحبك"

في هذه الأثناء، انتهى تامر حسني من تصوير مشاهده الأخير في فيلم "بحبك"، المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى لعام 2022، وهو يدور حول حياة رجل يخوض قصتي حب، مُتخبطًا بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

الفيلم من بطولة النجوم تامر حسني، هنا الزاهد، حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخة، شهد الشاطر، عالية راشد وغيرهم، وهو من تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي.

تامر حسني يكشف سر من أسراره الشخصية

وفي وقت سابق، حصد تامر حسني إعجاب متابعيه وتلقى إشادة كبيرة بعد كشفه عن سر من أسرار شخصيته، فهو عاشق لمعرفة حقيقة الحياة من أفواه علماء معروفين وذوي علم ومعرفة مثل العالم مصطفى محمود، الدكتور إبراهيم الفقي، والداعية مصطفى حسني،و غيرهم.

ونشر عبر حسابه على إنستغرام منشور مطوَّل كتب: "كل فتره هعرفكوا معلومه جديده يمكن محدش يعرفها عني ، انا كل يوم قبل النوم عندي رحلة قرايه و معرفه جميله جداً ، يمكن اول مره أعلن عن شيء بداخلي بالشكل دا ، بس حسيت فجأه ان واجب عليا انقلكم اي شيء بيفيدني عشان يفيدكوا معايا".

وتابع: "اتمنى من كل متابعيني الإهتمام و البحث و الحفاظ على كل ڤيديوهات ناس صعب تتكرر تاني اتمني من كل قلبي متابعتهم و لما نحتاج ردود على أسأله جوانا ندخل و نعرف قالوا ايه فيها".

واختتم منشوره: "و مازلت ابحث عن علماء تانيين بيوصلولنا حقيقة الحياه و اسرارها و كيفية التعامل معها في حلوها و مرها بشكل ايجابي جميل و بسيط ، شوفوا الڤيديو دا عشان عملي ذهول مش طبيعي لو الڤيديو طويل شوفوه من النص هتذهلوا و مش هتقولوا غير سبحان الله..و ان شاء الله اي ڤيديو هحس انه فادني هقولكو عليه".

