تامر حسني يوجه رسالة لأمير كرارة وعمرو يوسف بعد مرور 15 سنة على صداقتهم!

تامر حسني

حرص النجم تامر حسني على تهنئة صديقه النجم أمير كرارة على نجاح مسلسله "كلبش2"، وتهنئة عمرو يوسف على مسلسله "طايع"، من خلال رسالة نشرها ووجهها لهما عبر صفحته على "فيسبوك".

وجاءت رسالة تامر كالآتي: "بجد انا فرحان من كل قلبي لنجاح أصدقاء عمري امير كرارة وعمرو يوسف، وطبعاً في مسلسلات جميله تانية، بس انا بخص عمرو وامير عشان من 15 سنة قعدنا قاعدة رجالة وكنا بنحلم كدة إحنا التلاته وبنتمنى وندعي ربنا ان كل واحد فينا يوصل للي هو فيه دلوقتي وعشان ردود الأفعال المحترمة على مسلسلاتكم من كل الناس مليون مبروك على نجاحكم الكبير تعبتوا وتعبكم واضح".

وأضاف مخاطباً صديقه الفنان أكرم حسني الذي يشاركه بطولة فيلمه الجديد "البدلة"، وكتب له: "وطبعاً مليون مبروك لحبيب قلبي ونصي التاني في فيلم البدله اكرم باشا حسني على نجاحه الكبير، بس هو مكانش معانا في القاعده دي كان في قاعده تانية، إلى الأمام يا رجالة ".

يذكر أن حسني قدم مؤخرًا اعلانًا خيريًا لصالح مستشفى سرطان الاطفال 57357، والذي اعتبره البعض من افضل الإعلانات الرمضانية هذا العام، كما ينتظر عرض فيلمه الجديد "البدلة" والذي يشاركه البطولة فيه اكرم حسني، خلال عيد الأضحى القادم.

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