تامر يؤجل طرح (البدلة) الى عيد الأضحى بدل الفطر

استقر النجم تامر حسني على عيد الأضحى لطرح فيلمه الجديد (البدلة)، والذي يشاركه البطولة الفنان أكرم حسني، وذلك بعدما كان مقررا طرح الفيلم في عيد الفطر المقبل، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج ماندو العدل

وجاءت أسباب التأجيل لعدم استكمال التصوير، كذلك انشغال بعض الممثلين بتصوير أعمال أخرى تعرض خلال موسم رمضان الجاري، وأبرزهم أكرم حسني ومحمود البزاوى انشغاله بتصوير مسلسله الجديد (الوصية) و(كلبش2)، كذلك الفنانة أمينة خليل في أعمال درامية أخرى، حسب اليوم السابع. .

وفى سياق مختلف يستعد تامر حاليا لتحضيرات ألبومه الجديد، المقرر طرحه بالأسواق في الصيف المقبل، ويضم الألبوم عدد من الأغاني التي ترضي جميع الأذواق، كذلك يتعامل مع العديد من الشعراء والملحنين ومنهم أيمن بهجت قمر .

يذكر أن فيلم (البدلة) قصة تامر حسني، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج ماندو العدل، بطولة تامر حسني، وأكرم حسني، وأمينة خليل، وماجد المصري، ودلال عبد العزيز، ومحمود البزاوي، وحسن حسني، ومى كساب، ومحمد ثروت، وطاهر أبو ليلة.