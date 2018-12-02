تامر حسني

أعلن النجم المصري تامر حسني أنه بدأ تصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد بعنوان "نصب تذكاري"، وذلك بعدما كان اسمه "حمزة"، إلّا أنه كان اسما مبدئيًا ولكن في النهاية استقر فريق العمل على اسم نصب تذكاري ليكون الاسم الرسمي للفيلم.

ويشارك تامر حسني في بطولة الفيلم الجديد كوكبة من النجوم في الوسط الفني المصري، ومن ضمن هذه الأسماء البارزة الفنان عزت أبو عوف ومحمد ثروت وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد، وهو من تاليف محمد عبد المعطي وإخراج سعيد الماروق.

الجدير بالذكر أن الفنان تامر حسني كان قد خاض سباق موسم عيد الأضحى الماضي من خلال آخر أفلامه الذي حمل اسم " البدلة " وحقق بهذا الفيلم إيرادات عالية ليسيطر من خلاله على المراكز الأولى بعد عرضه في دور السينما في مصر.