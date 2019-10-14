تامر حسني يتعرّض للسخرية بسبب فيلمه الجديد "الفلوس"..تعرفوا على السبب

تعرّض الفنان تامر حسني لحملة سخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب قيامه بمشاركة برومو فيلمه الجديد "الفلوس" والذي يشاركه في بطولته الفنانة زينة التي سبق وأن اجتمعت معه في فيلم "كابتن هيما" عام 2008.

ولكن السخرية جاءت بطريقة كوميدية خالية من مشاعر الكره أو التهكّم من قبل الجمهور، حيث أن السبب وراء هذا الأمر هو ظهور تامر حسني إلى جانب زينة في الفيلم الجديد بنفس تصميم الـ"شيرت" الأسود الذي ارتداه قبل 11 عامًا في فيلم كابتن هيما.

الجدير ذكره أن فيلم "الفلوس" تأخر عرضه بشكل كبير، حيث كان من المقرر أن يخوض المنافسة في موسم عيد الأضحى السابق، ويشارك في بطولته تامر حسني وزينة وخالد الصاوي مع ظهور عدد من ضيوف الشرف مثل أحمد السقا ومي عز الدين وغيرهم.

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