لقطة وتعليق: القصبي والسدحان سويًا في موسم الرياض..هل أُسدل الستار على الخلافات القديمة؟

التقى الفنان السعودي ناصر القصبي مع زميله ورفيقه في رحلته الفنية عبدالله السدحان، وذلك خلال تواجدهما في حفل جوائز صناع الترفيه في فعاليات موسم الرياض، وكان الأمر مفرحًا ومبهجًا للجمهور، حيث اجتمع شمل الثنائي من جديد بعد خلافات ومشاكل كثيرة في الفترة الماضية.

وفرح الجمهور باللقطة التي جمعت ما بين القصبي والسدحان، حيث ظهر الأخير وهو يقوم بالتصوير من هاتفه الخاص وما أن ظهر القصبي ناداه قائلًا: "أبو راكان..ابتسامة خفيفة"، وبالفعل لم يتأخر القصبي عن ذلك ليلاقي المقطع تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل.

دعوة كريمة من اخ كريم @Turki_alalshikh

لحضور حفل توزيع جوائز صناع الترفيه .

احتفالية رائعة بالتنظيم والمكان والأحباب المدعوين . pic.twitter.com/hCc1ylZUis — عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) ١٣ أكتوبر ٢٠١٩

الجدير ذكره، أن الخلافات اشتعلت بشدة خلال الفترة الماضية بين الفنانين السعوديين ووصلت إلى القضاء، وذلك بعد قيام القصبي بطلب فض الشراكة مع السدحان في شركتهما التي أنتجت المسلسل الكوميدي الشهير "طاش ما طاش" والمعروفة باسم "الهدف للإنتاج الإعلامي".

وجاء قرار المحكمة بإلزام القصبي بدفع 120 ألف ريال للسدحان للتنازل عن كل ما يخصه في شركة "الهدف للإنتاج الإعلامي"، وبعد هذا اللقاء الأخير بينهما، تجددت الآمال لدى المعجبين بإمكانية عودة المياه إلى مجاريها وأيضًا إمكانية رؤية الثنائي الكوميدي في عمل جديد يومًا ما.

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