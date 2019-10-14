انتقادات لاذعة لـ دينا الشربيني بسبب فستانها القصير في السعودية: "لم تحترم الذوق العام"!

أشعلت الفنانة المصرية دينا الشربيني الجدل حولها خلال الساعات الماضية وأصبح اسمها على قائمة الترند في موقع جوجل، وذلك بسبب إطلالتها الجريئة خلال حضورها برفقة عمرو دياب لحفل جوائز صنّاع الترفيه الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض في السعودية.

وظهرت الشربيني خلال الحفل بفستان أسود قصير فوق الركبة، وكشفت عن أحد أكتافها، وهو ما دفع عدد كبير من الجمهور السعودي للبدء بالانتقاد والتعليق، معتبرين أنها لم تحترم الذوق العام، حيث كتبت تعليقًا على الفيديو الذي تظهر فيه الفنانة المصرية برفقة عمرو دياب وقالت : " ما احترمت لائحة الذوق العام للبلد اللي جايه لها اذا الأوروبيات اذا جو يعرفون الذوق و يلبسون طويل و احنا بنات البلد اذا خرجنا نلبس عبايات حتى اللي ما تلبس لما تسافر !!!!".

وكان حفل جوائز صناع الترفيه قد حضره العديد من النجوم العالميين، من أبرزهم: فاندام، جاكي شان، شاروخان، عمرو دياب ودينا الشربيني، ونجوم طاش ما طاش القصبي والسدحان، والكثير من الأسماء الأخرى في عالم الفن والترفيه.

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