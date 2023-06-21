تامر حسني يحتفل بفوز ابنته بذهبية بطولة للجمباز

البوابة-هنّأ الفنان المصري تامر حسني إبنته تاليا، بعد حصولها على المركز الأول وفوزها بميداليتين ذهبيتين في إحدى بطولات الجمباز وعلق على صورة نشرتها الطفلة عبر صفحتها على (إنستغرام) كاتبًا: (مبروك يا حبيبتي مبروك عليكي المركز الاول يا بطلة مصر، فخور بيكي من كل قلبي وشكرًا عشان بتسمعي كلامي وكلام ماما وبتحافظي على تمريناتك، شوفتي بقى لما اجتهدتي وتعبتي في التمارين ازاي ربنا وفقك وحققتي المركز الاول ربنا يحميكي ويحمي اخواتك ويحمي كل ولاد الناس).

بدورها كتبت والدتها بسمة بوسيل أيضًا وقالت: (أنا فخورة جدًا بك يا توتا).

وفنيا، انتهى تامر حسني مؤخرا من تصوير فيلمه الجديد (تاج) بمدينة الإنتاج استعدادا لطرحه في السينمات في موسم عيد الأضحى المقبل.

ويعد هذا الفيلم ثانى تعاون يجمع تامر حسني بالمخرجة سارة وفيق، حيث قدما سويًا فيلم (مش أنا) العام قبل الماضي، و هو من تأليف وبطولة النجم تامرحسني وإخراج سارة وفيق.