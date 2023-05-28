ضربة جديدة لتامر حسني.. بسمة بوسيل تعود للغناء بفيديو

أحدثت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل حالة من الجدل بين متابعيها بمشاركتها مقاطع فيديوه أثناء تواجدها في استديو التسجيل؛ مثيرةً تكهنات عودتها للغناء بعد سنوات من الانقطاع.

هل تعود بسمة بوسيل للغناء؟

وفي إحدى الفيديوهات التي شاركتها عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام"، تظهر بوسيل داخل استديو التسجيل مرتديةً سماعة الأذن وإلى جانبها مهندس الصوت مصطفى رؤوف، إذ شكرته على اليوم الجميل، وقالت: "عيد ميلاد سعيد مصطفى، شكرًا جزيلًا على اليوم".

وفي تصريح له مع موقع "ET بالعربي"، أكَّد رؤوف أن بوسيل تدرس العودة إلى الغناء مرة أخرى، إذ أنها في عملية اختيار عدد من الأغاني استعدادًا لبدء تسجيلها خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويُشار إلى أن بوسيل تركت الغناء بعد زواجها من تامر حسني؛ من أجل التفرع لتربية أبنائهم، وأوضحت أن قرار تامر باعتزالها الفن ناجم عن خوفه عليها، ليس بسبب عدم رغبته بتحقيقها للنجاح والشهرة.

بسمة بوسيل تمارس رياضة التسلق

على صعيد آخر، شاركت بوسيل مقاطع فيديو لها ولأطفالها أثناء استمتاعهم في نشاط التسلق، متجاهلةً طلاقها من حسني.

وأرفقت بوسيل إحدى الفيديوهات باقتباس، جاء فيه: "ابحث عن مجموعة من الأشخاص الذين يتحدونك ويلهمونك، اقضي معهم الكثير من الوقت، وسيعملون على تغيير حياتك".

