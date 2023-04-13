تامر حسني يحيي حفلا غنائيا ضخما في قطر ثاني أيام العيد

البوابة-يستعد النجم تامر حسني لإحياء حفل غنائي ضخم ثاني أيام عيد الفطر المبارك على مسرح المياسة بمركز قطر الوطني للمؤتمرات.

ومن المفترض أن يقدم تامر حسني خلال هذا الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني أحدث أفلامه (بحبك) والتي حققت نجاحا كبيرا فور طرحها.

من جهة أخرى، كشف المنتج حسام حسني موعد طرح فيلم (تاج) الذي يلعب بطولته شقيقه الفنان تامر حسني بدور العرض السينمائية. وقال في بيان صحفي: الفيلم من المقرر أن يشارك في سباق موسم عيد الأضحى المبارك.

وأضاف: فكرة فيلم (تاج) ستكون جديدة من نوعها، وتقدم لأول مرة بالوطن العربي، والعمل تم تصوير جزء كبير منه، على أن يتم استكمال تصويره والإنتهاء منه تماما عقب إجازة عيد الفطر المبارك، لافتا أن العمل سيكون مليء بالتفاصيل الكوميدية والأكشن، ونتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.

يذكر ان فيلم (تاج) بطولة تامر حسني والمطربة ساندي، ويشارك في الفيلم الفنان بيومي فؤاد، والعديد من الفنانين.