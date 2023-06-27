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تامر حسني يرد معروف عمرو خالد ويدعو له يوم عرفة

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 27 حزيران / يونيو 2023 - 09:23
تامر حسني
تامر حسني

دعا الفنان المصري تامر حسني للداعية عمرو خالد بالصحة وراحة النفس والبدن، وذلك تزامنًا مع يوم عرفة.

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تامر حسين يدعو لعمرو خالد

توجَّه حسني عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام" وشارك مقطع فيديو لعمرو خالد يدعو فيها لمتابعيه والأمة العربية والإسلامية من بث مباشر شاركه عبر حسابه في "فيسبوك"، وقرر من جهته الدعاء له شخصيًا لرد معروفه ، قائلًا: "ربنا يباركلك يا دكتور عمرو صاحي طول اليوم تدعيلنا كلنا.. أنا قولت أنا ادعيلك بقى".

تامر حسني

وأضاف: "بدعيلك دعوة طول الوقت يا رب استجيب لها وبدعيلك يا رب ريح قلبه بكل اللي بيتمناه وحققله اللي جواه وبيتمناه دلوقتي له ولأولاده وكل أهله واحبابه وبارك في رزقه وعلمه وصحته واستخدمه لكل الناس يا رب".

كما شارك حسني فيديو آخر لعمرو خالد يتحدث فيه عن بركة يوم عرفة، وكيف أن على المسلم أن يكون متيقنًا من إجابة دعائه.
 

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كلمات دالة:تامر حسني

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