خطيبة تامر حسني السابقة تفجر مفاجأة عن علاقتهما.. كان سبب اعتزالها

كشفت الفنانة المصرية بسنت السبقي أن النجم تامر حسني كان سببًا بابتعادها عن الإعلام، وذلك بعد خطوبتهما.

خطيبة تامر حسني السابقة تكشف تفاصيل علاقتهما

ولفتت السبقي، خلال لقاء لها في برنامج "فيس أوف"، إلى أن تامر حسني طلب منها الاعتزال والابتعاد عن مجال الإعلام بعد خطوبتهما، إذ بررت تصرفه بانه كان خائفًا عليها في ذلك الوقت من المضايقات داخل مكان عملها، كما لم تعجبه فكرة عملها لساعات متأخرة.

وعن دخولها مجال التمثيل في مسلسل "آدم"، أوضحت أنه بعد فترة طويلة من الانفصال انضمت عن طريق المصادفة إلى المسلسل، الذي كان من بطولة تامر حسني، مشددةً إلى أن الأخير لم يكن له يد بانضمامها لطاقم العمل، بل المخرج محمد سامي هو من رشحها للدور المركب.



وأوضحت أنها وافقت على قراره لصغر سنها آنذاك، لكن في حال قررت الارتباط مجددًا لن تفكر بترك عملها بالمطلق، مُشيرةً إلى أنها توَّد العودة لمجال تقديم البرامج.

علاقتنا انتهت بودية

وبيَّنت السبقي أن علاقتها بحسني انتهت بطريقة ودية، كما تجمعها به علاقة صداقة، وأشادت بشخصيته قائلة: "انفصلت عن تامر حسني في هدوء، وبدون مشاكل بدليل إني بعدها اشتغلت معاه في مسلسل اَدم، وهو بني اَدم محترم".

بسنت السبقي: "السبكي لم يفِ بوعده"

على الجهة الأخرى، كشفت السبقي أن المخرج السبكي لم يفِ بوعده الذي وعدها إياه بأن تكون نجمة أفلامه القادمة، بعد أدائها في مسلسل "آدم"، وقالت: "بس مش عارفة ليه منفذش وعده لحد دلوقتي ليه؟!، ووقعت معاه عقد بس حصل ما بينا خلاف مش عايزة أقوله".



