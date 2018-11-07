تامر حسني يُبهر جمهوره بعدما استجاب سريعًا لطفلة كفيفة طلبت مقابلته!

تامر حسني

بعدما تعافى نجم الجيل تامر حسني من وعكته الصحية الأخيرة، عاد مجددًا لممارسة روتينه اليومي وشارك محبيه صورته من داخل صالة النادي الرياضي، ترك عليها تعليقًا: "عودة للجيم..يا مسهل.. أبو آدم".

View this post on Instagram عوده للچيم يا مسهّل ابو آدم A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny) on Nov 5, 2018 at 9:30am PST

وكعادته دائمًا ما يكون الفنّان تامر حسني السبّاق لفعل الخير وخاصة الأمور الإنسانية التي تتعلّق بالأطفال الذين يعشقون صوته ويعتبرونه مثلهم الأعلى "الآيدول"، فقام مؤخرًا بتلبية رغبة إحدى الفتيات الكفيفات وهي الطالبة منة الله محمود، والتي طلبت رؤيته خلال حلولها ضيفة مع الإعلامية دعاء صلاح على قناة "النهار".

وشارك تامر صورة الطالبة الكفيفة عبر حسابه على موقع فيسبوك وكتب لها رسالة قال فيها: "إلى منة الله محمود يا منه يا حبيبتي أنا سمعت كلامك وشرف كبير ليا إن بابا يحفذك ويشجعك بأغانيا وشرف كبير ليا أوي إن إنسانة قوية ومصدر عظيم للطاقة الإيجابية زيك تكون بتحبني".

وتابع: "أنا كمان حبيتك يا منة وعايز أشوفك ويا ريت أي حد من المحطة أو من أصحابك يوصلة البوست يبعتلي رقم ليكي وأنا هكلمك أجيلك فورًا..تامر حسني".

من ناحية أخرى، عاد مؤخرًا النجم تامر حسني إلى مصر ، حيث أنه سافر إلى أمريكا لتلقي العلاج بعدما فقد صوته بسبب التهاب في أحباله الصوتية، بالإضافة إلى أنه استقبل هناك طفله آدم من زوجته بسمة بوسيل والتي تواجدت هناك في آخر أيام حملها.