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تامر عاشور يطرح أغنيته الجديدة (هتوحشنا)

سهير العابد

سهير العابد

منشور 03 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 02:37
تامر عاشور
تامر عاشور

طرح النجم تامر عاشورأغنيته الجديدة التي حملت اسم ( هتوحشنا) على موقع (يوتيوب). الأغنية كتب كلماتها عمرو المصري و لحنها محمود أنور، من توزيع محمد مجدي وميكس وماستر أمير محروس.

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وتقول كلمات الأغنية: (هتوحشنا هتوحشنا.. فضينا السيرة ودشدشنا ورا ضهرك قلة ولا عطشنا.. ممنوع تدخل عندنا تاني لو حتى هتجي تمعلشنا.. هتوحشنا هتوحشنا دا احنا الأرض بورد فرشنا لما مشيت روقنا وفرفشنا لمينا ورقتك قطعنا قفلنا المشهد فركشنا).

يذكر أن آخر أغانى تامر عاشور كانت (هي الناس) كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد خلف، وتوزيع أنور عمر، وميكس وماستر صقر.

كلمات دالة:تامر عاشور

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