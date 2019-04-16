تامر هجرس يحتفل بتخرج ابنته و الجمهور مبهور بجمالها (صور)

احتفل الفنان المصري تامر هجرس، بتخرج ابنته الكبرى تمارا، ونشر صور من الاحتفال عبر صفحته الشخصية بموقع (إنستجرام).

وعبر تامر هجرس، عن سعادته بتخرج ابنته وحبه الكبير لها داعيًا الله ان يحفظها له، وحصدت الصور على العديد من تعليقات جمهوره الذي بارك له على تخرج ابنته، كما تغزل البعض في جمالها، حسب موقع دنيا الوطن.

الفنان المصري شارك مؤخرا في فيلم (الديزل)، مع الفنان محمد رمضان، حيث يقوم بدور أحد الأشخاص الذين لهم دور في جريمة قتل، ويبحث عنه الفنان محمد رمضان طوال الفيلم.

(الديزل)، شارك به أيضا عدد من النجوم ومنهم ياسمين صبري، هنا شيحة، فتحي عبدالوهاب، محمد ثروت، شيماء سيف، ومن إخراج كريم السبكي.



