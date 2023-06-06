تايلور سويفت تبتلع حشرة خلال غنائها .. والجمهور "ذبابة محظوظة"

تصدّرت النجمة العالمية "تايلور سويفت" وسائل التواصل الاجتماعي يوم امس الاثنين بعد تعرّضها لموقف محرج وصادم خلال حفلها الغنائي في ولاية شيكاغو.

تايلور سويفت تبتلع حشرة خلال غنائها



وفي التفاصيل تعرّضت النجمة العالمية لموقف محرج خلال أدائها عروضها الغنائية على المسرح أمام الآلاف من الجمهور في مدينة شيكاغو يوم أمس الاثنين، حيث دفعها هذا الموقف لإيقاف الغناء لعدة دقائق.



وقامت سويفت بابتلاع ذبابة خلال فقرتها الغنائية، وبدت منزعجة جدًا وبدت كأنها تختنق بعد ابتلاعها الحشرة، وهو ما أربك الجمهور الذي كان متواجدًا امامها، لكنها في النهاية تمكنت من التخلص منها ولفظها خارجًا.

وبالرغم من أن الموقف محرج للغاية بالنسبة الى سويفت إلا انها تداركت الموقف وحاولت أن تخرج عن جمهورها من الأجواء ومازحتهم قائلة: "إنها لذيذة ولا باس فكل شيء على مايرام".



وتداول المتابعون بشكل واسع فيديو وثق الحادثة، حيث علق البعض ان الفنانة العالمية كادت أن تخسر حياتها على المسرح وتختنق أمام جمهورها، وانتقد البعض عدم تدخل الجمهور لإنقاذها.

كما وصف البعض الآخر من معجبين المغنية العالميّة الحشرة التي ابتلعتها تايلور بأنها "محظوظة" للغاية

تايلور سويفت تنفصل عن ماتي هيلي



وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي خبر انفصال النجمة "تايلور سويفت" عن حبيبها الجديد "ماتي هيلي" والذي لم يمضي على علاقتها بضعة أسابيع ولم تكشف المصادر أي تفاصيل أخرى حول الأمر.