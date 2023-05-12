معجب يبيع عدساته اللاصقة التي شاهد بها تايلور سويفت بمبلغ خيالي

أثار واحد من معجبي النجمة العالمية "تايلور سويفت" ضجّة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد اعلانه عن بيع عدسات كان قد شاهد فيها سويفت في مزاد علني.

معجب تايلور سويفت يثير الجدل ببيع عدسات شاهد فيها النجمة

وفي تفاصيل القصة قام شخص من معجي النجمة العالمية بعرض عدسات لاصقة كان يرتديها عندما التقى النجمة الشهيرة، في مزاد علني بهدف البيع.



وطرح المعجب العدسات الاصقة التي شاهد فيها سويفت بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي، حيث قام شخص آخر من جمهور الفنانة بشرائها بالرغم من المبلغ الكبير وهو ما جعل الخبر يتصدر حديث السوشال ميديا.

وانتقل الجمهور للسخريّة من المعجب بسبب ثيامه ببيع العدسات التي شاهد بها سويفت، حيث قال أحدهم: "هل عند ارتدائهم أستطيع مشاهدة تايلور سويفت مرة أخرى؟".

تايلور سويفت تتصدّر الانترنت بعلاقاتها

وخلال وقت سابق كانت النجمة العالمية قد تصدّرت مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد انفصالها عن حبيبها "جو الوين" عقب علاقة دامت لأكثر من 6 سنوات وهو الخبر الذي شكل صدمة كبيرة لجمهورها بسبب أن علاقتهما دائما ما كانت محط انظار الجمهور واهتمامهم.

وارتبط سويفت بشكل سريع في علاقة عاطفية مع المغني البريطاني "ماثيو هايلي" مما أثار فضول الجمهور حول سرعة العلاقة.

كما تعرضت سويفت للهجوم بسبب حبيبها الجديد بعد الكشف عن إعادة نغريدة لشخص سخر فيها من المسلمين.