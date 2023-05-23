تايلور سويفت تتحدّى الأمطار الغزيرة.. ومعجب يدخل حفلها بطريقة غريبة

بدأت النجمة العالمية "تايلور سويفت" جولتها الغنائية في المملكة المتحدة البريطانية حيث تواجدت في منطقة ناشفيل من اجل تقديم عروضها الغنائية.

تايلور سويفت تتحدّى الامطار الغزيرة في حفلها الغنائي



وخلال تواجد النجمة العالمية على المسرح بدأت الأمطار تتساقط بغزارة على المسرح وعلى الجمهور الا أن النجمة العالمية استمرت في تقديم حفلها دون أن تتأثر أبداً بالتساقط الغزير للأمطار.



وكانت تايلور ترتدي جيمسوت باللون الأسود والأحمر اللامع كما أنه كان مكشوف من الجهة اليسرى بأكملها، ولم يمنعها المطر الغزير من أداء الحركات والرقصات على المسرح خلال تقديم أغانيها، والذي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.



وحضر الالاف من الجمهور الى حفل النجمة العالمية حيث كان هناك حضور جماهيري ضخم للغاية على استاد أحد الملاعب والذي يتسّع لآلاف الناس وكانت جميع الأماكن محجوزة بالإضافة الى العديد من الجمهور الذي كان يقف بسبب عدم وجود مقاعد كافية.

تايلور سويفت تؤدي وسط تساقط الأمطار الغزيرة 🌧️

pic.twitter.com/nERYQ64ZZ0 — Celebs Arabic (@CelebsArabic) May 22, 2023

الحضور الجماهيري في حفلة تايلور سويفت 😨!

pic.twitter.com/QN5dd9VQJ4 — Celebs Arabic (@CelebsArabic) May 22, 2023

معجب يدخل الى حفل تايلور سويفت بطريقة غريبة



ومن أكثر المواقف التي لفتت الأنظار في حفل النجمة العالمية هو تداول مقطع فيديو لحارس أمن وهو يغني بطريقة ممتعة وبشغف أبرز أغاني سويفت.



وكانت المفاجأة هو أن هذا الشخص احد أكبر معجبين سويفت ولكن بعد نفاذ التذاكر من أجل الحفلة، استطاع المعجب أن يدخل الحفل من خلال تولّيه مهمة حارس أمن.



فقال المعجب: " أردت الحصول على تذاكر الحفل لكني لم أتمكن كما فعل الآخرين، وأسعار التذاكر في سوق إعادة البيع جنونية فهي نجمة عالمية وأكبر فنانة تأتي للبلدة، لذلك قدّمت على وظيفة حارس امن في الحفل".



وتابع المعجب: "وبالفعل كان بإمكاني القيام بمهمتي والنظر والاستمتاع للنجمة العالمية وكأنني في المقعد الأمامي من الحفل لقد كان شيء رائع".

