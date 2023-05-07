حبيب تايلور سويفت الجديد يثير ضجّة بسبب نكتة أهان من خلالها المسلمين.. ما محتواها؟

أثار النجم البريطاني والموسيقي "ماثيو هيلي" ضجّة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد تداول تغريدة أعاد من خلالها نشر فيها تُهين المسليمن على صفحته الخاصة.

حبيب تايلور سويفت الجديد يهين الدين الإسلامي

تصدّر اسم الموسيقي البريطاني "ماثيو هيلي" في الأسابيع القليلة الماضية وذلك بعد أن ارتبط اسمه بالنجمة "تايلور سويفت" وتداول شائعات كثيرة حول ارتباطهما.

وبعد البحث في حسابه انتبه الجمهور لوجود تغريدة قديمة اعاد نشرها أهان من خلالها الدين الإسلامي والمسلمين، مما جعل الجمهور يهاجمه، كما هاجموا الفنانة العالمية.

وجاء في محتوى التغريدة التي اعاد ماثيو نشرها: "ستبدأ بمواعدة فتاة مسلمة ثم بووووم" وأشار الى أنه سيحدث انفجار، أي أن المسلمين مرتبطين بالارهاب والانفجارات.

وأثارت هذه النكتة حالة غضب واسعة بين الجمهور، خاصة جمهور الفنانة العالمية تايلور سويفت من الدين الإسلامي، الذين انتقدوا عنصرية ماثيوا وربطه الدين الإسلامي بالإرهاب والتفجيرات.

تايلور سويفت تستخدم ايموجي يرتبط بالدين الإسلامي من أجل الترويج لألبومها

وكانت النجمة العالمية خلال وقت سابق قد استخدمت ايموجي مرتبط بالدين الإسلامي للترويج لألبومها الأخير وهو عبارة عن النجمة والهلال، حيث تعرّضت وقتها لانتقادات شديدة لاستخدامها هذا الإيموجي بشكل خاص، فيما دافع عنها عدد كبير مؤكدين أنه مجرد ايموجي وغير مرتبط بإي ديانة.

تايلور سويفت وماثيو هيلي

وأثارت سويفت وحبيبها الجديد ضجّة كبيرة خلال وقت سابق بعد أن أثيرت شائعات حول ارتباطهما ووجود علاقة بيمهما بعد فترة قصيرة من انفصالها عن جو ألوين بعد علاقة دامت لمدة 6 سنوات.