أستاذ جيولوجي يفجر مفاجأة: تايلور سويفت السبب في زلزال سياتل

تقدّم النجمة العالمية "تايلور سويفت" عروضًا غنائية في جولتها الجديدة التي تقوم بها حول العالم، وأثارت ضجة كبيرة بسبب حفلها في مدينة سياتل الأمريكية الذي أقيم يوم 22 يوليو الماضي.

تايلور سويفت تتسبب بهزّة أرضية في سياتل



في الفترة التي أحيت بها سويفت حفلًا غنائيًا في مدينية سياتل "يومي 22 و23 يوليو" وقعت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر.

وشارك أستاذ في علم الجيولوجيا وعالم زلازل النتائج التي توصّل اليها عن الهزة الأرضية حيث أشار انه وخلال إقامة سويفت حفلها وقع نشاط زلزالي في نفس المنطقة تزامناً مع الحفلة ووصفه بـ "الزلزال السريع".



وقال العالم: "جمعت البيانات من ليلتي الحفل ولاحظت وجود نشاط زلزالي بنفس المكان الذي كان فيه الحفلة وبينهما فقط تأخير زمني مدتّه 26 دقيقة، وعندما سألت تبيّن بان الحفل قد تأخر نصف ساعة".



وأكّد العالم في تصريحات مثيرة للجدل: "حفل تايلور سويفت بما يحمله من ايقاع في السلوك والموسيقى ومكبّرات الصوت كل هذه الطاقة تسبب نشاط زلزالي كبير".

وأشار أستاذ الجيولوجيا إن الموسيقى العالية وتفاعل الجمهور الذي وصل إلى 10 الاف شخص، وتفاعلهم بالغناء والرقص وراء هذا الزلزال السريع.

وأثارت هذه التصريحات ضجة كبيرة بين الجمهور الذي أطلق على هذا الزلزال "هزة تايلور سويفت" في إشارة إلى قوة صوتها وأدائها.