تايلور سويفت ترفض دعوة ميغان ماركل .. هل خافت على قاعدتها الجماهيرية؟

أعنت شركة سبوتيفاي عن انهاء الشراكة بينها وبين الثنائي الملكي "الأمير هاري وزوجته الفنانة الأمريكية المعتزلة ميغان ماركل"، حيث لن يتم العمل على موسم جديد من برنامجهما البودكاست Archetypes.

تايلور سويفت ترفض دعوة ميغان ماركل



وبهذا الخصوص كشفت العديد من المصادر والأخبار أن دوقة ساسكس السابقة ميغان ماركل التي كانت قد استضافت العديد من الشخصيات والمشاهير في الموسم الاول من برنامجها البودكاست Archetypes قررت ان تختتم الموسم الأول باستضافة ضيفة لديها قاعدة جماهيرية كبيرة وضخمة وحققت نجاحات كبيرة وهي النجمة العالمية "تايلور سويفت".



وأرسلت ميغان رسالة شخصيّة الى تايلور سويفت تدعوها فيها بنفسها للمشاركة كضيفة في البرنامج الخاص بها، إلى أن الأخيرة رفضت على الفور هذه الدعوة وبدون أي تردد.

سبب رفض تايلور سويفت



وبحسب الأخبار المتداولة يأتي رفض النجمة العالمية مشاركتها في البرنامج بعد أن ذكرت الصحيفة بان ميغان وهاري يفتقران الى الأفكار القوية والانتاجية مع نيتفليكس.



كما ورد بان المديرين التنفيذيين محبطين بسبب افتقار الثنائي لأي افكار انتاجية، كما أن ميغان تطلب الكثير من التعديلات على المحتوى قبل وقت قصير من العرض.



ويبدو واضحاً بأن سويفت لا تريد تدمير النجاح الكبير الذي تحققه وقاعدتها الجماهرية من خلال ارتباط اسمها باسم ميغان وهاري.

يُشار إلى أن جماهيرية سويفت في الفترة الأخيرة وصلت إلى مستوى كبير وعال، حيث تحقق العديد من النجاحات في حفلاتها الغنائية.