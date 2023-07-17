أجمل إطلالات تايلور سويفت بـ توقيع دار كوتش وباكو رابان من فيديو كليب "كارما"

طرحت النجمة الأميريكية تايلور سويفت فيديو كليب أغنية "كارما"، لنسخة معاد توزيعها من نفس الأغنية التي طرحتها تايلور ضمن أغنيات أحدث البوماتها.

أما بالنسبة للأغنية فطرحتها تايلور عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب يوم السبت في الـ 27 من الشهر الماضي، وحتى الآن حققت نسبة مشاهدات تزيد عن 53 مليون مشاهدة.

ويشارك تايلور في آداء الاغنية، مؤدية الراب Ice Spice، ضمن نسخة موسيقية شهدت معالجة مختلفة عن النسخة الأصلية من الاغنية.

وسبق أن أعلنت تايلور سويفت عن طرحها لنسخة معاد تسجيلها من واحدة من أنجح اغنياتها التي سبق وأن طرحتها من قبل. وبحسب صحيفة ديلي ميل كانت تايلور قد طرحتها في عام 2010 للمرة الأولى ضمن مشروع إعادة طرح مجموعة من أنجح الأغنيات.

وتقول الصحيفة، إن الاغنية التي طرحتها تايلور سويفت بعد إعادة تسجيلها لأول مرة هي أغنية بعنوان (Speak Now). والنسخة المعاد تسجيلها منها، طرحت خلال مطلع عام 2023، في تجربة كررتها تايلور سويفت خلال السنوات الماضية أكثر من مرة.

وفي هذا المقال نستعرض لكم أجمل إطلالاتها التي تألقت بها في الفيديو كليب.

إطلالة تايلور سويفت باللون الذهبي من دار باكو رابان

من مجموعة خريف وشتاء 2023-2024 التي طرحها مصمم الدار "جوليان دوسينا" في باريس مارس الماضي اختارت تايلور الإطلالة الأخيرة من العرض بتوب قصير باللون الذهبي من قماش اللاميه اللامع والأنيق ونسقته مع تنورة مزمومو من الأعلى بكسرات أنيقة في مقدمة التنورة.

واختارت تسريحة شهر جميلة بشعر منسدل وغرة مرفوعة ومسحوبة إلى الخلف.

إطلالة باللون الأزرق من علامة "كوتش"

من العلامة الأميريكية "كوتش" وتحديدا من مجموعة ربيع وصيف 2023 اختارت تايلور الظهور بإطلالة كلاسيكية مستوحاة من أربيعينيات القرن الماضي بفستان أزرق اللون بالكشاكش وبطبقتين بتنورة منفوخة مزودة بحزام يحدد منطقة الخصر، وأكتاف منسدلة ومنفوخة أيضا زادت أناقة الإطلالة.

ونسقت الإطلالة مع عقد لؤلؤي فاخر وقفازات ساتان وحذاء بكعب بنفس لون الفستان الأزرق أضفت الكثير من الفخامة إلى الفستان.

إطلالتين من جورج حبيقة لتايلور والرابر "آيس سبايس"

بقطعتين "جامبسوت" "كوستوم ميد" مصممتان خصيصا للفيديو كليب أطلت كل من آيس سبايس وتايلور سويفت بإطلالات فضية أنيقة وجميلة بالأحجار اللامعة التي ثبتت على القطع لتناسب جو الفيديو كليب المليئ بالفخامة والدراما.

ونسقت تايلور الإطلالة مع أقراط متدلية وأحمر شفاه فاقع. أما آيس سبايس فقد اختارت أقراط قصيرة وماكياج نعام بألوان نيود.

إطلالة أخرى باللون الذهبي من "سينتيا كاهولي" بفستان مستوحى من القصة الإغريقية الكلاسيكية بقماش اللامي اللامع والأنيق وزخارف أوراق أشجار الزيتون الفخمة باللون الذهبي أيضا.