تايلور سويفت تعتمد أسلوب مميّز للترويج لألبومها الجديد.. تحدّي على تيك توك

تروّج النجمة العالمية "تابلور سويفت" لألبومها الغنائي الجديد والذي يحمل اسم Midnights بطريقة جديدة ومبتكرة بعد أن كانت تتبع طريقة غامضة وغريبة في الترويج لألبوماتها الغنائية السابقة.

تايلور سويفت تروّج لألبومها الجديد

استخدمت النجمة العالمية "تايلور سويفت" تطبيق "تيك توك" للترويج لألبومها الغنائي الجديد، حيث نشرت مقطع فيديو عبر التطبيق وكشفت فيه عن تفاصيل وعناوين أغانيها الجديدة في الألبوم.

واعتبر العديد من المتابعين بان هذه الطريقة غير تقليدية بالنسبة لتايلور سويفت في الترويج للألبوم حيث أن الأسلوب الذي اتبعته هذه المرة أوضح بكثير من أساليبها سابقًا.

وظهرت تايلور سويفت في مقطع الفيديو والذي شاركته عبر حسابها الخاص على "تيك توك" وهي تجلس على كرسي من المخمل بينما كانت ترتدي سترة بنية وقالت في الفيديو: "كانت دائماً لديّ طريقتي الغامضة في الترويج لأعمالي، ولكن هذه المرة أؤكّد بان هناك البوم قادم ولن أنكر ذلك ولكنني هنا للتحدّي".

وأعلنت تايلور عن تحدّي على تيك توك وتقوم فكرته على وجود قفص ذهبي خاص باليانصيب حيث ستجرى القرعة عليه وهذه القرعة هي التي ستحدد عناوين الأغنيات التي ستعلن عنها.

وسحبت النجمة العالمية أول كرة والتي تحمل رقم 13 ويشير هذا الرقم الى أغنية Mastermind في ألبومها القادم وينتظر معجبوها باقي الأغاني للإعلان عنها.

تفاصيل ألبوم تايلور سويفت الجديد

كشفت تايلور سويفت عن تفاصيل ألبومها الجديد، حيث أنه سيطرح في شهر أكتوبر المقبل وستكون نوعية الأغاني فيه من "البوب"

وقالت ان الاغاني عبارة عن مجموعة موسيقية كتبتها في منتصف الليل حيث أشارت بان هذه الأغاني ستكون هدية لكل شخص يحب الليل ويحاول اكتشاف نفسه في منتصف الليل.