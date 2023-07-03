دعوى قضائية ضد تايلور سويفت بسبب اهمالها للنظافة

تواجه النجمة العالمية "تايلور سويفت" قضائية ضدّها من قبل جيرانها، حيث اتهمها العديد منهم بعدم الاهتمام بالنظافة أبداً، بسبب تراكم النفايات امام منزلها مع مطالبتهم بدفع تعويضات.

تفاصيل الدعوى القضائية ضد تايلور سويفت



وفي التفاصيل اتهم جيران النجمة العالمية "تايلور سويفت" بالاهمال وعدم الاهتمام بالنظافة امام منزلها بشكل كبير وحيث وصف البعض بأن المنظر أصبح لا يُطاق بالنسبة لهم.



وكشفت بعض المصادر المقربة من منزل الفنانة العالمية بأن الأوساخ تراكمت على الرصيف أمام منزل تايلور حيث اشتملت هذه الأوساخ على الصحف والزجاجات والكرتون بالاضافة الى علب ومنافض سجائر.



وبحسب معلومات انتشرت بكثرة مؤخرًا، فإن تايلور سويفت تواجه غرامة مالية قدرها حوالي 3010 دولار بسبب عدم محافظتها على النظافة وتسببها بتراكم الاوساخ على الرصيف.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تتصدر فيه النجمة العالمية الصحف بسبب جولتها العالمية "إيراس"، وقالت صحيفة إكسبرس البريطانية عن مصادر من مفتشي الصرف الصحي أم ما يقارب الـ 32 غرامة فرضت على سويفت في الفترة الممتدة من عام 2018 إلى 2023 بسبب القذارة أمام منزلها الفاخر.

ردّة فعل تايلور سويفت على القضية



وبالرغم من ان النجمة العالمية منشغلة خلال هذه الفترة بتقديم جولتها الغنائية حول العالم إلا أنها استعانت ببعض المحامين لتقديم اعتراضات حتى تتخلص من الغرامات التي فرضت عليها، وبالفعل تمكنت من كسب القضية.

وأوضحت أنه على مدى 5 سنوات، عانى مفتشو البيئة والصرف الصحي مع القمامة التي كانت تتجمع على الرصيف أمام العقار الذي اشترته سويفت مقابل 18 مليون دولار في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، وأنفقت عليه ما يقرب من 30 مليون دولار ليتحول إلى قصر من 3 طوابق.

وكشفت نصوص الغرامات أن الرصيف تحول إلى بؤرة للقذارة، المليئة بأكوام الصحف، الزجاجات، الورق المقوى، المناديل، الأغلفة وحتى مئات أعقاب السجائر المتناثرة هنا وهناك.

واستهجنت المصادر أن تقوم النجمة الشهيرة، التي تقدر ثروتها بأكثر من 570 مليون دولار، بالمحاربة كي لا تدفع قيمة الغرامات، وتعين جيشاً من المحامين للطعن في بعض الغرامات، وكل ما فاز به هو خصم 200 دولار من قيمة الغرامة النهائية. بالمقابل، رفض الناطق الإعلامي باسم سويفت التعليق على الموضوع.

