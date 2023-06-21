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رئيس دولة معروفة يرغب بالانضمام إلى تايلور سويفت في جولتها الغنائية

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 21 حزيران / يونيو 2023 - 09:26
تايلور سويفت
تايلور سويفت

بدأت النجمة العالمية "تايلور سويفت" جولتها الغنائية العالميّة التي انتظرها جمهورها الواسع، حيث من المقرر ان تحيي الفنانة العالمية أكثر من حفل غنائي أمام الآلاف من جمهورها.

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الرئيس التشيلي يطلب الانضمام إلى تايلور سويفت في جولتها الغنائية
 

تصدرّت النجمة العالمية "تايلور سويفت" خلال الأسابيع القليلة الماضية وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد الكشف عن طريقة تعبير جمهورها عن حبهم الشديد لها، وهوسهم المبالغ به بإظهار حبهم بطرق مختلفة مثيرة للجدل.
 

وكان من ضمن أغرب الأشياء التي حدثت هو قيام الرئيس التشيلي بإرسال رسالة إلى النجمة العالمية تايلور سويفت عارضًا عليها طلب غريب حيث كشف عن رغبته بالانضمام إليها في جولتها الغنائية.
 

ولم تُكشف أي تفاصيل أخرى حول ما هي ردّة فعل تايلور سويفت على طلب الرئيس تشيلي.

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تايلور سويفت تُغضب جمهورها

أثارت الفنانة العالمية مؤخرًا غضب جمهورها، بعد أن أعلنت عن نيتها عدم تقديم أي حفل غنائي في نيوزيلندا بعد أن كشفت أنها ستقدم أغانيها في 3 حفلات على ملعب  أكور في سيدني، وحفلتين في ملعب ملبورن للكريكيت في أستراليا، دون الحديث عن نيوزيلندا.

وكشفت بعض المصادر  إن سبب قرار سويفت هو عدم وجود ملعب كبير يكفي لحفلاتها في نيوزيلندا. 

في المقابل كشف عدد كبير من محبيها إن "حديقة أيدن" في نيوزلندا، تتسع لأكثر من 50 ألف شخص، وأن حجة سويفت غير منطقية.

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