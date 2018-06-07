تيم حسن

وجّه النجم السوري تيم حسن رسالة لمخرج مسلسل "الهيبة - العودة" سامر برقاوي، أكد من خلالها أنّ شراكته معه من أمتع التجارب.

ونشر تيم صورة تجمعه بالمخرج سامر برقاوي، وعلّق عليها : "بحيّي من خلالكن محبي الهيبة والهيبة العودة، جهود الأكثر تعبًا وسهرًا على ظهور المشروع بهذه السوية المتقنة إخراجيًّا بمضمونها الجدلي المحاكي للواقع، بنَفَسٍ بصري عالي.

وتابع تيم حسن: "شراكتي مع سامر من أمتع تجاربي الرجل المهذب الراقي في تعامله، مع الصغير قبل الكبير، والمجتهد الساهر على عمله بتفانٍ وهدوء .. سامر برقاوي تحياتي لك ".

الجدير ذكره أنّ الشراكة جمعت تيم حسن وسامر برقاوي بأكثر من عمل، بالإضافة لمسلسل الهيبة بجزأيه في مسلسلي "نص يوم"، و"تشيللو".

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