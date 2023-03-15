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تتر (جعفر العمدة) لأحمد سعد يحقق مليون مشاهدة

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 15 آذار / مارس 2023 - 02:56
أحمد سعد
أحمد سعد

البوابة-حققت أغنية المطرب أحمد سعد (أنا قادر)، التتر الرسمي لمسلسل (جعفر العمدة)  بطولة النجم محمد رمضان، والتي يغنيها المطرب أحمد سعد، مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهيرة (يوتيوب).

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و الأغنية من كلمات هشام الجخ وألحان أحمد سعد توزيع كوليكس بوي ورؤية فنية أندرو داوود والإخراج لمحمد سامي.

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يذكر أن مسلسل ( جعفر العمدة) و المقرر عرضه في رمضان المقبل 2023 ،تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر، بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين.

كلمات دالة:أحمد سعدمحمد رمضان

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