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تجدد السجال بين سامو زين و مروان خوري بشأن سرقة (مش قادر)

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 10 آب / أغسطس 2023 - 02:22
سامو زين و مروان خوري
سامو زين و مروان خوري

البوابة-فاجئ الفنان السوري سامو زين، جمهوره بالرد على تصريحات الفنان اللبناني مروان خوري، التي أدلى بها في المؤتمر الصحافي الخاص بمهرجان (ليالي دمشق)، حول عدم سماعه لأغنية (مش قادر)، بعد أن اتهمه الأول باستخدام ألحانها في (يسلملي اللي بيغار).

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وقال زين في منشور له عبر حسابه على موقع (انستغرام)، إن خوري كان من أول المباركين له على أغنيته (مش قادر)، مضيفا: (الرد على هذا الكلام أنا لو كان بدي أعمل مشكلة كنت اتكلمت في الصحافة وعملت أكثر من ذلك، ولكن بالعكس سكتّ والتوجه كان فقط عن طريق صفحاتي الرسمية، وذلك حفاظا على حقوق الملكية الفكرية والأدبية).

سامو زين

 بدوره كان قد رد الملحن اللبناني مروان خوري على سامو زين بعد اتهام الأخير له بسرقة لحنه قائلاً:(لم أعلق وقتها على الموضوع، كان خطأ كبيرا كمان أن يقوله بهذه الطريقة، ومن يفهم في الموسيقى ويسمع سيعرف أنه لا يوجد تشابه كبير و حتى إذا كان هناك تشابه لن يحدث مع أغنية لا أعرف ما عمرها، أنا آسف وأقولها بكل احترام أنا لم أسمع الأغنية من قبل بكل احترام وبدون أي قصد أقول هذا الكلام).

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سامو زين

كلمات دالة:سامو زينمروان خوري

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