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مروان خوري يرفض إنجاب طفل: "صرت بعمر ما بدي خاطر"

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 09 آب / أغسطس 2023 - 07:27
مروان خوري
مروان خوري

أكَّد الفنان اللبناني مروان خوري رفضه القاطع للإنجاب في الوقت الحالي، بسبب ما يشهده العالم من أحداث مؤلمة وصعبة، إذ لا يوَّد المخاطرة بجلب طفل للعيش في هذه الحياة.

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مروان خوري يرفض الإنجاب

وأوضح خوري، خلال مؤتمر صحفي شارك فيه بمهرجان ليالي قلعة دمشق أن الجميع يشجعه للإنجاب، نظرًا للمشاعر التي سيمنحها له الطفل هو وزوجته ندى رمال، إلَّا أنه يخاف أن يجلب طفلًا لهذا العالم وهو في هذا السن.

وقال خوري: "الزواج مرحلة مهمة، الكل بقولي مروان لازم يكون عندك ولد لأنه رح يعطيك شعور وأنا بعرف هاد الشي، بس بيني وبين حالي بخاف وبقول لأ صرت بعمر ما بدي خاطر بولد بهالحياة مع  أنه بعرف قديش حيعطيني وأنا أعطيه بس هيدا بتركها لربنا".

لا بوادر لمستقبل مشرق

وقد سبق أن أوضح خوري عدم رغبته في الإنجاب، ففي إحدى المقابلات سئل عن عدد الأولاد الذين يود إنجابهم، ليؤكد أنه لم يفكر بالموضوع من قبل، إذ يرى أن العالم نحو الهاوية ولا بوادر أن بمستقبل مشرق.

وقال في ذلك الوقت: "المشكل أنه من هون ولأوروبا والعالم كله سوى رايحين لمخاض كبير كتير، والإنسانية مش بأحلى ظروفها ومش تشاؤم، هيدا الواقع".

مروان خوري


 

كلمات دالة:مروان خوري

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