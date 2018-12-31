تجربة من التراث الإماراتي الأصيل تعيشونها مع سباق الهجن في المرموم!

سباق الهجن في المرموم: 6 - 10 يناير

إذا كنتم ترغبون في الحصول على تجربة من التراث الإماراتي الأصيل، فلا شك في أن موسم سباقات الهجن لهذه السنة يشكّل فرصة مثالية لمشاهدة تقاليد عريقة من المنافسة القوية. وتعود أحدث سلسلة من البطولات إلى مضمار المرموم لسباق الهجن من خلال مجموعة من السباقات من 6 إلى 10 يناير.

يشارك في موسم سباقات الهجن في دبي مجموعة كبيرة من راكبي الجمال الماهرين من جميع أنحاء العالم في منافسة على الألقاب المرموقة والجوائز القيمة. تتزايد المنافسة في كل عام مع السلالات التي يتم تدريبها على القدرة على التحمل.

اتصلوا قبل السباق بيوم لتأكيد الموعد لتشجعوا في هذه الرياضة المتجذّرة في التقاليد المحلية.