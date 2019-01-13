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تحدّي دبي لركوب الأمواج بالطائرة الورقية الجولة الثانية!

تحدّي دبي لركوب الأمواج بالطائرة الورقية الجولة الثانية!
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نشر 13 كانون الثاني/يناير 2019 - 10:20 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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تحدّي دبي لركوب الأمواج بالطائرة الورقية الجولة الثانية!
تحدّي دبي لركوب الأمواج بالطائرة الورقية الجولة الثانية!

يُقام تحدّي ركوب الأمواج بالطائرة الورقية، الجولة الثانية، بالقرب من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية فلا تفوّتوا الفرصة الرائعة لمشاهدة مجموعة من الرياضيين المحترفين يتنافسون بكل ما لديهم من شغف وحماس لنيل لقب البطولة.

يتمّ تنظيم هذا الحدث كجزء من موسم السباقات الشتوية، الذي يُقام منذ 30 عامًا في نادي الرياضات المائية، بدءاً من سباقات السفن الشراعية التقليدية والتجديف ، إلى سباق اليخوت والتزلج على الماء وتحدّي اليوم في ركوب الأمواج بالطائرة الورقية.

 

التاريخ08 مارس 2019
الفئةرياضة
الموقع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
الهاتف+971 4 399 5777
رسم الدخول مجاناً
الموقع الإلكترونيhttps://dimc.ae/

 

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