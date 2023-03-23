تحذيرات من مسلسل "ابتسم أيها الجنرال".. والسبب مشاهد إباحية

أثيرت ضجّة كبيرة حول المسلسل السوري "ابتسم أيها الجنرال" قبل عرض الحلقة الأولى منه اليوم خلال أول أيام شهر رمضان المبارك، حيث كان من أبرز المسلسلات المرتقبة.

تحذيرات من مشاهدة مسلسل ابتسم أيها الجنرال

نشرت صفحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي "الوكالة الطرطوسية للانباء" تحذيرات حول عدم مشاهدة مسلسل "ابتسم أيها الجنرال" وذلك لأنه يحتوي على مشاهد إباحية، ويصنّف بـ 18+.

وبالرغم من تحذيرات وسائل الاعلام الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي من مشاهدة هذا المسلسل، إلا أن الجمهور اعتبر بأن هذه حملة تشويه للعمل الدرامي خوفاً من الضجّة التي سيثيرها بسبب قصته حول عائلة حاكمة عربي في مكان افتراضي حيث لم يتم تحديد اسم أي دولة عربية.

تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل ابتسم أيها الجنرال

وعُرضت الحلقة الأولى من المسلسل والتي نالت اعجاب الجمهور بشكل كبير، حيث شهدت العديد من الأحداث والتي ترتبط بقيام رجل أعمال كبير بإقامة حفلة ضخمة ضمت السياسيين وزوجاتهم.

وخلال الحفل يعلن رجل الأعمال بأنه أقام علاقة محرّمة مع جميع النساء في الحفل ومع وجود أدلة على ذلك، كما يفجّر مفاجأة علاقته مع شقيقة الرئيس التي تدعى وتقدم شخصيتها الفنانة سوسن ارشيد.

وشارك العديد من النجوم في بطولة المسلسل من ضمنهم : "مكسيم خليل، سوسن ارشيد، عبد الحكيم قطيفان، مازن الناطور"، وغيرهم من النجوم.

يُشار إلى ان سامر رضوان وهو كاتب معارض كان قد اعلن عن عمل لا يخضع للرقابة.