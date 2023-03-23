مسلسل "خريف عمر" يدخل السباق الرمضاني قبل ساعات قليلة من بدء الموسم.. إليك التفاصيل

حجز المسلسل السوري "خريف العُمر" موقعه في السباق الدرامي الرمضاني لهذا الموسم وذلك بعد شائعات تأجيل عرضه الى ما بعد شهر رمضان.

وأعلنت شركة الانتاج "سما الفن" بأن المسلسل السوري "خريف العمر" سيتم عرضه في شهر رمضان بعد مشاكل تسويقية كانت ستجعله خارج الموسم.

تفاصيل مسلسل "خريف عمر " وموعد عرضه

سيعرض المسلسل السوري الاجتماعي "خريف عمر" على قناة أبو ظبي وذلك حوالي الساعة 12 من منتصف الليل من توقيت السعودية و 1 صباحاً بتوقيت الامارات.

ويضم المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم السوريون منهم: "سلوم حداد، باسم ياخور، معتصم النهار، عبد المنعم عمايري، قمر خلف" بالاضافة الى النجمة اللبنانية الشهيرة "كارمن لبس".

ويشارك في العمل الفنان السوري القدير حسن عويتي، الذي يجسد دور عجوز يعيش في ملجأ للعجزة بعد تخلي ابنائه عنه.

قصة مسلسل "خريف عمر"

ويروي المسلسل قصة المحامي "عمر الدالي" يؤدي دوره الفنان القدير سلوم حداد والذي تنقلب حياته رأسا على عقب بعد اتصال ابنته الوحيدة فيه لتخبره بانها تعيش حياة صعبة مع زوجها الذي تعيش معه في إحدى الدول.

ويحاول المحامي مساعدة ابنته قانونياً وحمايتها ولكن الأمور لا تسير على ما يرام فيضطر الى تغيير سياسته واتباع طرق بعيدة عن القانون.

واعلن كل من معتصم النهار وباسم ياخور الذين يشاركان في بطولة المسلسل عن عرضه على أبو ظبي حيث سوقا له من خلال حساباتهم على موقع انستغرام.