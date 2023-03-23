مسلسل "الزند".. حلقة أولى بمقاييس عالمية.. وتيم حسن "الخيال الأصيل"

حظيت الحلقة الأولى من مسلسل الزند بإشادات واسعة وتعليقات إيجابية، ويُعرض مسلسل "الزند" وهو من بطولة النجم السوري الشهير "تيم حسن" في شهر رمضان في الساعة الخامسة عصراً على قناة MBC دراما.

قصة انتقام عاصي الزند

كشفت الحلقة الاولى من مسلسل "الزنّد" ملامح القصة التي سيتناولها المسلسل وهي انتقام عاصي الزند من عائلة الباشا بسبب قتلهم والده واستيلائهم على أرضهم قبل ما 17 عامًا.

وفي تفاصيل الحلقة الأولى يحرص والد عاصي على تسجيل الأرض بشكل رسمي، وإخراج فرمان لها، حماية من استيلاء أصحاب النفوذ عليها وخاصة الباشا.

ويقوم الباشا بإرسال احد رجاله الى بيت والد عاصي من أجل الحصول على ورقة الطابو لكنّ والد عاصي يقاوم ويرفض، مما يدفع ادريس رجل الباشا ويجسد دوره فايز قزق إلى قتله، وفي تلك اللحظة يندفع عاصي وهو بعمر المراهقة حاملًا سكين بيده ويقوم بتشويه إدريس ويفر هاربًا.

وبعدد مرور 17 عاماً يعود عاصي مرة أخرى للانتقام لوالده حيث يلتقي بشقيقته الوحيدة عفراء وتجسد دورها الفنانة نانسي خوري والتي عانت في غيابه بعد وفاة والديهما.

وبالرغم من وفاة الباشا الا ان الانتقام مصاحب لعاصي والذي يقابل ابن الباشا "نورس" ويتمتع بصفات قاسي، ويتمكن عاصي من السيطرة على حصان نورس الهائج.

تيم حسن الخيال الأصيل وشخصيته تلفت الجمهور

وأثارت اللهجة الساحلية التي يتحدق بها النجوم في المسلسل اهتمام الجمهور متعزلين بطريقة أداء النجم تيم حسن بشكل خاص.

كما وصف عدد كبير من رواد السوشال ميديا أداء الفنان السوري بـ "الخيال الأًصلي" خاصة بعد مشهد السيطرة على الحصان وتعليقه "الخيل من خيالها".