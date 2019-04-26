تدهور الوضع الصحي لعادل إمام بين الشائعة و الحقيقة

خرجت شائعات عديدة خلال الساعات القليلة الماضية تفيد بتدهور الحالة الصحية للفنان عادل إمام ودخوله المستشفى في حالة سيئة للغاية بل وكثرت طلبات الدعاء له من جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تعد هذه هي الشائعة الأولى التي تطلق عليه بل سبق وتعرض لها كثيرا.

من جهته الفنان عادل إمام، إنه في المنزل متواجد مع أبنائه وزوجته وأحفاده، موضحا أنه مندهش للغاية مما يثار حوله فإما (يقولون ويفتون بتدهور صحتي أو وفاتي مشيرا إلى أنه أصبح معتاداً وأسرته على سماع هذه الأقاويل التي لا تعد أكثر من أنها كلام فارغ من أشخاص ليس لديهم ما يفعلوه في حياتهم وأبلغ رد عليه الصمت لأن الكلام خسارة فيهم)، حسب موقع العربي الجديد.

الجدير بالذكر أن الفنان عادل إمام كان من المفترض أن يخوض السباق الدرامي الرمضاني من خلال مسلسل (فلانتينو) مع المخرج رامي إمام إلا أنه تعرض للتأجيل بعدما قام بالفعل بتصوير عدد من المشاهد به.