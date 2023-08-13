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ترافيس سكوت يعود لإثارة الجدل بعد حفله في روما.. اصابة 60 شخصًا من الجمهور

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 13 آب / أغسطس 2023 - 01:12
ترافيس سكوت
ترافيس سكوت

تصدّر اسم النجم العالمي "ترافيس سكوت" وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة وذلك بعد المشاكل والأحداث الغريبة التي تحصل في حفلاته الغنائية وأثارت حوله العديد الكثير من التساؤلات.

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ترافيس سكوت يثير الجدل بسبب إصابات الجمهور في حفلاته الغنائية 

بالرغم من الهجوم الذي تعرّض له نجم الراب المثير للجدل بسبب الأحداث التي تقع في حفلاته التي تؤدي الى اصابة العشرات من الجمهور وتعرضهم لإصابات تصل في بعض الأحيان إلى الوفاة، إلا ان ترافيس ما يزال يقدم عروضه الغنائية في مختلف انحاء العالم، متجاهلًا جميع الانتقادات.
 

وأحيا مغني الراب حفلًا غنائيًا كبيرًا يوم الثلاثاء الماضي في مدينة سيرك ماكسيموس بالعاصمة الإيطالية روما وتسبب هذا الحفل بوقوع العديد من الاصابات بين الجمهور، حيث تعرض ما يقارب الـ 60 شخصًا للإصابة.

وأثار هذا الحفل جدلًا كبير ًا بعد هذا العدد الكبير من الإضابات بين الجمهور، أما السبب وراء هذه الإصابات هو قيام أحد الأشخاص برش رذاذ الفلفل، مما أدى إلى وقوع حالات اختناق عديدة.

بالاضافة الى اصابة طفل يبلغ من العمر 14 عامًا اصابة بالغة بعد سقوطه من ارتفاع 4 أمتار بعد صعوده لجدار زائف من أجل مشاهدة الحفل مجاناً.

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مفاجأة ترافيس سكوت
 

قدّم سكوت مفاجأة كبيرة لجمهوره خلال تقديمه أحد الاغاني حيث صعد نجم الراب "كانيه ويست" وشاركه الغناء.

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