محمد رمضان يثير الجدل بتقليده ترافيس سكوت..والجمهور يتهمه بالماسونية

يعرف الفنان المصري محمد رمضان بذكائه فيما يخص الإعلان عن أعماله الغنائية أو السينمائية، وهذه المرة لجأ لشهرة مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت للترويج لفيلمه الجديد "ع الزيرو".

محمد رمضان يقلد ترافيس سكوت

في التفاصيل، توجَّه رمضان عبر حسابه في "إنستغرام" وشارك الملصق الدعائي لفيلمه القادم الذي يجسد فيه شخصية دي جي موسيقي، إلَّا أن المثير للاهتمام تقليده البوستر الدعائي المخصص للحفل الغنائي الخاص بترافيس سكوت المقرر إقامته تحت سفح أهرامات الجيزة.

وأرفق رمضان البوستر بتعليق، جاء فيه: "الليلة وسط العيلة في مول مصر، العرض الخاص لفيلم ع الزيرو.. ثقة في الله نجاح".

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تقليد رمضان للبوستر، متهمين إياه باتباع الماسونية، فكتب أحدهم: "يفنان دا بوستر حفله ترافيس سكوت إلا كانت هتتعمل في مصر هي اي حاجه نحطه وخلاص دا ماسوني"، وأضاف آخر: "واخد صوره ترفس اسكوت وعملها اعلن ليك".

ولم تمضِ ساعات حتى قام رمضان بحذف المنشور من حسابه في "إنستغرام"، خاصة أنه يعد انتهاكًا صريحًا لحقوق المصمم.

فيلم "ع الزيرو"

على صعيد آخر، طرحت الشركة المنتجة لفيلم "ع الزيرو" أغنية الدعاية للعمل و التي تحمل اسم "خمسة كل خميس"، من كلمات مصطفى حدوته و ألحان إيهاب كولبيكس.

وقد تمكنت الأغنية من تحقيق نسب مشاهدة عالية بعد طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، حيث حققت ما يزيد عن مليون مشاهدة في ساعات قليلة .

ومن المقرر عرض الفيلم يوم الأربعاء المقبل الموافق 2 أغسطس/آب بجميع دور العرض السينمائية، و هو من بطولة محمد رمضان، ونيللي كريم، وچومانا مراد، وخالد الصاوي، ومحمد لطفي, وشريف دسوقي، وإسلام ابراهيم، وهو من تأليف الدكتور مدحت العدل وإخراج محمد العدل و من إنتاج جمال العدل وأحمد العدل .