ترشيح بطلة "مدرسة الروابي للبنات" لجائزة Joy Awards.. وتلميحات حول موسم جديد للعمل!

تفاجأت الممثلة الأردنية نور طاهر لتلقيها ترشيحًا مهمًا في حفل توزيع جوائز Joy Awards الذي أقيم في الرياض عن دورها في مسلسل "مدرسة الروابي".

وأجرت نور طاهر ضمن فعاليات المهرجان لقاءً مع برنامج ET بالعربي، وأعربت عن سعادتها للحصول على أول جائزة لها عن دورها في المسلسل، إضافة إلى تواجدها على السجادة الأرجوانية، حيث قالت: "أو ترشيح أول سجادة حمراء أرجوانية".

وحينما سأل المذيع نور طاهر إزاء شعورها بتلقي ترشيح مهم كهذا، أجابت: "ما صدقت، أنا مخرجتي بالمسلسل رنت علي وقالتلي إنتي مرشحة، ما صدقت أبدًا، وأنا هون مع كل شخص كنت أطلع عليه وأنا صغيرة كمثلي الأعلى، إحساس رائع".

ولا بد من السؤل حول إذا ما كانت الشخصية التي قدمتها نور قد قتلت في نهاية المسلسل أم لا، لكنها التزمت الصمت إزاء الموضوع وسألت المذيع عن رأيه ليجيب أن يتوقع موتها؛ ما أثار الشكوك حول وجود جزء جديد للعمل خاصة أن نهاية المسلسل مفتوحة، فعلَّق أحد المستخدمين: "شكله في جزء ثاني عشان كدا ماجاوبت".

وتألقت نور مُرتديةً فستانًا باللون الأسود أوف شولدر مُزيَّن بسلاسل مُرصعة بالكريستال، بينما أسدلت شعرها الأسود المموج على جانبي كتفها، واعتمدت مكياج بسيط ومفلت في ذات الوقت.

أحداث مسلسل مدرسة الروابي

تدور أحداث العمل حول مشاكل الفتيات في المدرسة الثانوية والتي على رأسها "التنمر"، فتحاول إحدى الطالبات الانتقام من زميلاتها بعدما تنمرن عليها، لتتحول القصة عليها وتصبح هي المتهمة والجميع ضدها .